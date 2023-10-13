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差距太大！以巴衝突結局已註定 前空軍副總司令示警這3國蠢蠢欲動

聯合新聞網／ 綜合報導
以巴衝突仍在持續進行中，圖為10月11日，加薩遭以色列空襲後冒起濃煙。新華社
以巴衝突仍在持續進行中，圖為10月11日，加薩遭以色列空襲後冒起濃煙。新華社

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）7日突襲以色列，以色列也予以反擊，雙方交戰引發世界關注。前空軍副總司令張延廷指出，哈瑪斯政權失去通訊，已無回擊能力，這場戰爭結局已經注定，反而要注意後續阿富汗、伊朗、伊拉克等國可能會蠢蠢欲動。

張延廷12日在《盧秀芳辣晚報》節目中表示，哈瑪斯失去通訊能力，然而戰爭中，偵查力、打擊力、補給力、指揮力等有形的通訊戰力非常重要，才能達到無線電指揮目的，如今哈瑪斯已無反抗能力，這場戰爭結局已註定。

張延廷表示，哈瑪斯政權沒有通訊、沒辦法指揮，只剩下零星單獨打鬥，無法整合戰力，因此無法招架，失去還擊能力，只能被以色列軍隊予取予求，兩者實力不成比例，差距懸殊。

張延廷表示，經過以色列軍隊地毯式轟炸，之後以色列還要考慮「是否併吞」。另因阿富汗塔利班政權希望能夠參戰，因此要留意阿富汗、伊朗、伊拉克等國家是否蠢蠢欲動

若美國航母福特號在地中海，另一艘則前往波斯灣，從兩方夾住，以色列就能予取予求，阿拉伯國家在美國軍事威嚇下，也不敢插手。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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