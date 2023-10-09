巴勒斯坦哈瑪斯組織七日突襲以色列，打得以色列措手不及，防空系統無法擋下哈瑪斯大量發射的火箭彈，不少以色列軍人被俘被殺、平民成為人質等畫面流出，讓以色列籠罩在羞辱、失敗、震驚氣氛中。

以色列人數十年來已習慣了衝突，但從未經歷過這樣的一天，更重要的是，這次襲擊讓以國引以為傲的軍事及情報部門慘遭滑鐵盧。

以色列海軍前司令馬羅姆質疑，哈瑪斯這次突擊，以色列措手不及，軍隊及安全部門毫無防備，是個重大失敗。他說，「所有以色列人都在問，國防軍在哪裡？警察在哪裡？安全在哪裡？」

英國廣播公司（ＢＢＣ）指出，這可能是自一九七三年贖罪日戰爭以來，以色列最嚴重的情報失誤。一些巴勒斯坦槍手在以色列控制的社區街道大搖大擺、綁架和殺害平民的場景，將帶給以色列深刻衝擊。以色列「國土報」指責，即使摧毀哈瑪斯控制的加薩，也無法彌補這次嚴重安全失敗。

五十年前贖罪日戰爭也是由突襲開始，被認為是以色列史上最大的情報失敗，埃及與敘利亞軍隊在突襲中擊斃數千名以軍；五十年後歷史重演，以色列各界都想知道，軍方與情報機關為何會讓突襲重演。

紐約時報指出，這次突襲對以色列人心理上的衝擊，堪比美國的九一一恐怖攻擊。布魯金斯研究所中東政策中心主任薩克斯指出，以色列人將團結支持政府，「這次攻擊對以色列的心理衝擊類似九一一」。

讓以色列人震驚的是，以色列與加薩邊界本來是戒備最森嚴的邊界之一，用高科技圍欄圍起來，由軍事哨所把守。但畫面顯示，哈瑪斯武裝分子使用推土機推倒了隔離牆並越過邊境，似乎沒有遭到抵抗。

以色列國防軍前發言人康里克斯坦承，「整個防禦系統完全失效。這是以色列版的珍珠港事變，今天會發生，之後還會發生」。

過去以色列對哈瑪斯採取的戰略，是利用強大情報網預警哈瑪斯可能的行動，再靠軍隊壓制哈瑪斯的地面入侵，現在這兩道防線都破功。哈瑪斯這次先發射大量火箭再從陸海空三面突襲以色列，規模之大顯然需要數個月籌畫，以色列卻毫無所悉。

軍方幾個月來一直警告，總理內唐亞胡極右翼政府削減司法機構權力引發包括軍隊的抗議，是在削弱以色列的自衛能力。以色列前國家安全顧問達揚認為，哈瑪斯的攻擊反映出以色列各級領導層的失敗。