亞運棒球／兩岸大戰 陳柏毓賞6K 我殺進金牌戰

中華隊杭州亞運棒球金牌戰門票到手。昨天在超級循環複賽上演「兩岸大戰」，中華隊雖因攻勢不順遭遇苦戰，靠鄭浩均、陳柏毓、古林睿煬三名投手壓制，仍以四比一收下勝利，今天與日本隊一戰成為消化試合，等待今天中午十二點中國、南韓隊之戰決定另一張金牌戰門票。

中國大陸在預賽三戰累積廿三局無失分，但完美的防禦率○，首局就遭到中華隊攻破，楊振裕保送、林立安打攻占得點圈，林安可掃出二壘打送回兩分。

中國大陸先發投手甘泉只投一局，第二局就換上藏族左投華旦才讓，顯然才是此戰真正的先發投手，投三點一局被敲兩安打，但保送偏多，第五局連續三個保送堆成滿壘後換投，申皓瑋挨觸身球擠回一分。

中華隊攻勢有限，但投手表現出色，鄭浩均四局失一分，陳柏毓第五局、一壘有人時接手投球，中繼三局僅被敲一安打、狂賞六次三振，完全凍結中國大陸攻勢，中華隊也在他投球任內再添一分保險分。

總教練吳思賢表示，陳柏毓表現很好，「只是因為局數真的太少，沒辦法用下去。」他也證實，陳柏毓的使用限制就是三局五十球，如果當中繼用，投兩局要休四天才能再投兩局，「所以真的很難排。」他也肯定陳柏毓此役表現。

昨天第一次登板的陳柏毓結束亞運任務，他也說限制確實比較嚴格，自己也因此有點急躁，「後來想想棒球就是團隊，大家可以一起贏起來，教練團也相信我讓我上去。」他說：「第一次站在這個舞台，很多人，體驗是好的，也讓我感受到一些壓力，學習到滿多，雖然限制很可惜無法再投，還是會繼續和隊友一起加油，目標就是金牌。」

今晚與日本一戰成為消化試合，中華隊狀況稍顯低迷的打線是否調動？吳總表示，有意維持。

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