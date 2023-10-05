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亞運棒球／吳總證實陳柏毓亞運任務結束 在限制內發揮最大效益

亞運棒球／鄭浩均狀況好不想退場 澄清與啦啦隊合照只是單純路過

聯合報／ 特派記者陳宛晶／杭州即時報導
中華隊先發投手鄭浩均。記者季相儒／攝影
中華隊先發投手鄭浩均。記者季相儒／攝影

鄭浩均接下超級循環複賽對戰中國大陸隊一戰先發任務，今天投4局失1分退場，他自認狀況超好、想投到6局，但教練團希望保險起見；鄭浩均賽後還有一件事要澄清，他只是單純路過和啦啦隊合影，向中信兄弟隊教頭彭政閔喊話，「我不是來玩的。」

中華隊早就設定將這「兩岸大戰」交給兄弟本土王牌鄭浩均，此役先發4局被敲2安打、失1分，有4次三振、2次保送，紹興棒球場現場測速最快155公里，超越他在中職的極速。

鄭浩均第5局保送首位打者陸昀後，教練團馬上換上陳柏毓接手，後續丟掉的1分記在鄭浩均身上。

總教練吳思賢表示，當時感覺鄭浩均狀態已有下滑，因此果斷換投；鄭浩均則自認狀況很好、很想續投，「我想丟到六、七局，但教練有他想法。」他笑說：「當下不是很想給沈教練（沈柏蒼）球」，但教練告訴他這是他傷後首場出賽，希望保險起見，先不用投到太多球。

鄭浩均透露，來到杭州後，就已經被告知對戰中國的任務，「上來就是享受這場比賽，超級循環賽第一場，大家都會有期待和壓力，但就是去享受壓力。」此役之後，也讓他對自己手的狀況更有信心，「今天看起來手沒問題吧！球的品質和角度都很理想，和林家正搭配起來也都很順利。」

鄭浩均來到杭州後感覺過得很快活，IG上還貼上與啦啦隊的合照，消息甚至傳到恰總耳裡、上了新聞。鄭浩均賽後被問到有沒有跟啦啦隊情蒐，很慌張、急忙說要澄清。

「我要澄清這件事情，我聽說有上PTT是不是。」鄭浩均再三強調，沒有做什麼事情，「當下我只是路過，聽到有一陣騷動，過去看到是啦啦隊，過去跟他們合影而已，沒有特別做什麼事情，只是合影而已，我沒有特別做什麼事情，希望恰哥知道我不是來玩、來交朋友的，我很認真準備比賽。」

杭州亞運中華隊 2022杭州亞運 杭州亞運棒球

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