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屏東明揚廠火災患者陷PTSD 王必勝：已介入輔導

中央社／ 台北4日電
明揚公司屏東廠房爆炸釀多人死傷。衛生福利部次長王必勝今天說，仍有26人住院中，其中16人傷勢嚴重均轉出加護病房，針對出現「創傷後壓力症候群」（PTSD）症狀者，已介入輔導。圖／本報資料照
明揚公司屏東廠房爆炸釀多人死傷。衛生福利部次長王必勝今天說，仍有26人住院中，其中16人傷勢嚴重均轉出加護病房，針對出現「創傷後壓力症候群」（PTSD）症狀者，已介入輔導。圖／本報資料照

明揚公司屏東廠房爆炸釀多人死傷。衛生福利部次長王必勝今天說，仍有26人住院中，其中16人傷勢嚴重均轉出加護病房，針對出現「創傷後壓力症候群」（PTSD）症狀者，已介入輔導。

明揚國際科技股份有限公司9月22日傍晚發生大火，後續爆炸意外，造成10死，包括4名消防隊員不幸殉職，及113人輕重傷。王必勝今天在臉書發文表示，經過13天醫治，傷勢嚴重的16人已全數脫離險境，轉出加護病房。

王必勝下午接受媒體電訪時說明，包括傷勢嚴重患者在內，目前仍有26人住院中，分散在10家醫院，部分因傷勢嚴重須重建如義肢、義眼等，還有人是骨折，復原也要時間。

不過，最需要注意的是，眼見隊友罹難，讓不少消防員陷入創傷壓力。王必勝說，已陸續有人出現PTSD症狀，如驚嚇、情緒低落、憂鬱等，但每個人顯現PTSD的時間不一定，專業團隊已適時介入提供心理輔導。

此外，燒燙傷患後續治療照顧備受關注，已有醫學中心及細胞治療藥廠表態，有意願依據傷勢無償提供幹細胞等治療。王必勝表示，由於這次燒傷的面積多數都不大，經臨床評估，目前沒有使用幹細胞等治療需求。

明揚 屏東 患者 王必勝 創傷後壓力症候群

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