聽新聞
test
0:00 / 0:00

消防員組工會？政院：強化公務員結社權

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導
消防員工作權益促進會日前在凱道舉行記者會，針對明揚國際工廠大火，要求政府開放消防員組工會，不要等殉職才說改革。記者潘俊宏／攝影
消防員工作權益促進會日前在凱道舉行記者會，針對明揚國際工廠大火，要求政府開放消防員組工會，不要等殉職才說改革。記者潘俊宏／攝影

明揚國際屏東廠大火造成四名消防員殉職，針對消防員組工會的訴求，行政院表示已與考試院商議，將以修訂「公務人員協會法」為方向，朝向擴大並強化公務人員結社權與協商權為目標，盼在一個月內完成兩院會銜程序並送立法院進行審議。

行政院發言人林子倫表示，相關倡議涉及公務人員體系適用範圍問題，需廣泛盤整各公務人員勤務型態；院長陳建仁上周六指示秘書長李孟諺與考試院商討，擬修訂「公務人員協會法」，包括增加協會組織模式（三級機關協會與專業協會）、調降協會成立門檻、放寬協會協商事項、擴大協會參與範圍等，盼以最快速且有效方式，加強提升消防員權益保障。

另外，有鑑於消防員執勤危險性、急迫性與災害場址之不確定性，將研議修正「消防法」建立消防機關職業安全衛生機制，併同資訊權、退避權及調查權精神，透過法律面、制度面及執行面強化建構完成消防人員專屬職業安全衛生制度。

【記者侯俐安／台北報導】國民黨總統參選人侯友宜昨表示，當選總統後將修法訂定特殊公務人員保障，保障警消預算、裝備、員額、退休撫卹，讓警消在職能獲更多防護與法令保護，退休後安養晚年；遇不幸的事，親人能獲完整照顧。

明揚 屏東 消防員 考試院 行政院 李孟諺 侯友宜 立法院 林子倫 機制

延伸閱讀

消防組工會？政院：消防員是公務員 擬與考試院研商

屏東工廠爆炸釀傷亡 陳建仁致電周春米：中央全力支援

鄭文燦未列席立法院會遭質疑 政院：依立院議事慣例

陳建仁感謝陳吉仲：不實攻擊會過去 有感政策會留存

相關新聞

明揚三項重大違失 貯放危險物品超標30倍

明揚國際科技屏東廠爆炸造成慘重傷亡，屏東縣府昨公布調查報告，認定明揚貯放超標卅倍的危險物品有機過氧化物、消防人員趕到救災...

新聞眼／公安罰款差食安很大 「人命比不上雞蛋」

農業部主導進口蛋引發食安風暴，高雄市衛生局十天內依「食安法」開罰蛋商上千萬元還移送法辦，明揚科技大火爆炸案造成數百人傷亡...

警報響起以為演習…關鍵50分鐘 未確實疏散鑄大錯

明揚國際科技屏東廠爆炸前約五十分鐘，廠區倉庫東南側曾有警報器啟動，員工聽到警鈴大作以為是演習，屏東縣府認為廠方未落實逐層...

消防員組工會？政院：強化公務員結社權

明揚國際屏東廠大火造成四名消防員殉職，針對消防員組工會的訴求，行政院表示已與考試院商議，將以修訂「公務人員協會法」為方向...

學者：事前減災才是關鍵

明揚國際屏東廠燒出公安問題，警察大學消防系教授簡賢文認為「事前減災才是關鍵」，經濟部及勞動部是主管機關，平時應加強安全檢...

消防員：換批人救災 結局恐一樣

屏東大火造成四名消防員殉職，高雄一名在第一線救災廿多年的資深消防員直言「換一批人出勤，結局一樣。」他說，消防員的業務繁雜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦