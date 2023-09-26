消防員組工會？政院：強化公務員結社權

明揚國際屏東廠大火造成四名消防員殉職，針對消防員組工會的訴求，行政院表示已與考試院商議，將以修訂「公務人員協會法」為方向，朝向擴大並強化公務人員結社權與協商權為目標，盼在一個月內完成兩院會銜程序並送立法院進行審議。

行政院發言人林子倫表示，相關倡議涉及公務人員體系適用範圍問題，需廣泛盤整各公務人員勤務型態；院長陳建仁上周六指示秘書長李孟諺與考試院商討，擬修訂「公務人員協會法」，包括增加協會組織模式（三級機關協會與專業協會）、調降協會成立門檻、放寬協會協商事項、擴大協會參與範圍等，盼以最快速且有效方式，加強提升消防員權益保障。

另外，有鑑於消防員執勤危險性、急迫性與災害場址之不確定性，將研議修正「消防法」建立消防機關職業安全衛生機制，併同資訊權、退避權及調查權精神，透過法律面、制度面及執行面強化建構完成消防人員專屬職業安全衛生制度。

【記者侯俐安／台北報導】國民黨總統參選人侯友宜昨表示，當選總統後將修法訂定特殊公務人員保障，保障警消預算、裝備、員額、退休撫卹，讓警消在職能獲更多防護與法令保護，退休後安養晚年；遇不幸的事，親人能獲完整照顧。