屏東明揚工廠大火消防員殉職 屏檢以最速件比對DNA

屏東明揚國際科技公司廠房大火，造成3消防員殉職，1消防員失蹤。屏檢檢察長陳盈錦今天表示，尋獲的消防員遺體無法辨認，以最速件比對去氧核糖核酸（DNA），釐清身分。

屏東地檢署檢察長陳盈錦中午在心燈生命禮儀館接受媒體聯訪表示，出動3組屏檢檢察官會同法醫協助家屬進行相驗解剖、DNA比對，但已尋獲的消防員遺體被燒得無法辨認。法務部法醫研究所也派員南下，以最速件進行DNA鑑定辨識。

針對殉職消防員賴俊儒父親表達不希望解剖辨識，陳盈錦說，尊重醫療專業，會在必要範圍內為求慎重，了解真正死亡原因，目前身分辨認還是最重要的，以讓家屬安心。

陳盈錦強調，目前現場還是以救災做主要考量，在搶救告一段落後，會在安全無虞狀況下，請消防局火調小組跟警方鑑識小組採證，釐清爆炸起火原因。

屏東縣政府統計，衝入火場的屏東縣消防局第一大隊屏二分隊消防員賴俊儒確定殉職；另3名同隊消防員為陳姓、鍾姓、施姓消防員，搜救人員已尋獲2具遺體，和1名消防員的部分物件遺體。但因遺體已被燒得面目全非，目前仍無法辨識個別遺體身分，有待檢察官會同法醫做DNA鑑定。總計6死（含3消防、3員工）、4失聯（1消防、3員工失蹤），98傷。