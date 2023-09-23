快訊

屏東工廠惡火釀嚴重死傷 明揚國際董事長發聲了：將全力負起責任

屏東明揚國際工廠大火逾百人傷亡 產險業者指15億保額恐不夠賠

午後對流發展旺！屏東等9縣市大雨特報 注意雷擊、強陣風

屏東明揚工廠大火消防員殉職 屏檢以最速件比對DNA

中央社／ 屏東縣23日電
屏東科技產業園區等明揚國際科技廠區發生大火，今天上午現場大火仍持續悶燒。記者劉學聖／攝影
屏東科技產業園區等明揚國際科技廠區發生大火，今天上午現場大火仍持續悶燒。記者劉學聖／攝影

屏東明揚國際科技公司廠房大火，造成3消防員殉職，1消防員失蹤。屏檢檢察長陳盈錦今天表示，尋獲的消防員遺體無法辨認，以最速件比對去氧核糖核酸（DNA），釐清身分。

屏東地檢署檢察長陳盈錦中午在心燈生命禮儀館接受媒體聯訪表示，出動3組屏檢檢察官會同法醫協助家屬進行相驗解剖、DNA比對，但已尋獲的消防員遺體被燒得無法辨認。法務部法醫研究所也派員南下，以最速件進行DNA鑑定辨識。

針對殉職消防員賴俊儒父親表達不希望解剖辨識，陳盈錦說，尊重醫療專業，會在必要範圍內為求慎重，了解真正死亡原因，目前身分辨認還是最重要的，以讓家屬安心。

陳盈錦強調，目前現場還是以救災做主要考量，在搶救告一段落後，會在安全無虞狀況下，請消防局火調小組跟警方鑑識小組採證，釐清爆炸起火原因。

屏東縣政府統計，衝入火場的屏東縣消防局第一大隊屏二分隊消防員賴俊儒確定殉職；另3名同隊消防員為陳姓、鍾姓、施姓消防員，搜救人員已尋獲2具遺體，和1名消防員的部分物件遺體。但因遺體已被燒得面目全非，目前仍無法辨識個別遺體身分，有待檢察官會同法醫做DNA鑑定。總計6死（含3消防、3員工）、4失聯（1消防、3員工失蹤），98傷。

明揚 屏東 消防員 DNA

延伸閱讀

10年43位消防員殉職 邱顯智促改革：別讓火神的淚再流

屏東大火又4人...10年殉職43人 消防員權益促進會呼籲組工會！

屏東工廠爆炸事故2名罹難消防員為國壽保戶 國壽已啟動保戶關懷機制

影／明揚大火4消防員殉職 驚險救援過程曝光

相關新聞

影／明揚大火4消防員殉職 驚險救援過程曝光

屏東縣明揚國際科技公司專做高爾夫球的廠房昨晚大火，釀4消防員殉職、6員工失聯慘劇，消防局秘書鄭建德解說屏東屏二分隊員昨晚...

慰問屏東明揚大火殉職消防員家屬 蔡英文總統：對不起

屏東加工出口區高爾夫球具代工廠「明揚國際」昨日發生火警，造成多人死傷，蔡英文總統今天中午抵達靈堂慰問罹難消防員的家屬，家...

屏東大火又4人...10年殉職43人 消防員權益促進會呼籲組工會！

消防員工作權益促進會今天早上在凱達格蘭大道舉行記者會，針對屏東明揚國際工廠大火，造成消防員殉職，要求政府開放消防員組工會...

屏東「明揚」爆炸火場含什麼化學物質？法醫所：加快採集速度

屏東科技產業園區明揚國際科技公司工廠昨天傍晚發生火警爆炸意外造成傷亡，法務部法醫研究所表示，即刻起配合檢察官指示進行相驗...

明揚大火／4名消防員殉職 蔡英文總統：盡快召開事故調查會

屏東科技產業園區製作高爾夫球的明揚國際科技大公司22日傍晚驚傳爆炸，火勢猛烈，截至今中午仍持續悶燒，濃濃黑煙仍不斷竄出，...

明揚大火死傷慘重 檢方助家屬聲請假扣押 防業者脫產

屏東製造高爾夫球場的明揚國際科技公司廠房昨晚發生爆炸及大火意外，釀4消防員殉職、逾百人傷亡事件，屏東地檢署表示救人救災優...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦