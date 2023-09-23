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明揚大火4消防員「爆炸被震飛」3殉職1失蹤 6員工失聯

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屏東爆炸殉職消防員 10月本要去蜜月

聯合報／ 記者劉星君、張已廉、潘欣中王昭月王勇超／連線報導
屏東明揚國際高爾夫球工廠昨天發生嚴重爆炸，截至昨天深夜，總計有一名消防員殉職，九十六人受傷，十人失聯，爆炸現場宛如戰場，十分恐怖。記者劉學聖／攝影
屏東明揚國際高爾夫球工廠昨天發生嚴重爆炸，截至昨天深夜，總計有一名消防員殉職，九十六人受傷，十人失聯，爆炸現場宛如戰場，十分恐怖。記者劉學聖／攝影

明揚國際公司工廠爆炸消防員賴俊儒殉職，身體被炸成面目全非，全身焦黑一度無法辨識，醫護人員從他的衣服找尋蛛絲馬跡，先後發現消防員衣服上有施寶翔名字，之後又在T恤上發現有賴俊儒的洗衣單，醫護人員通知施寶翔、賴俊儒家屬到場認屍，家屬的焦慮和惶恐都寫在臉上，場面哀戚。

昨晚先是施寶翔的妻子抵達，但因身體焦黑無法辨識，後來賴俊儒父親也抵達醫院，看到焦黑的遺體，卻無法確知是不是自己的孩子，賴父痛哭失聲幾近暈厥，需要旁人攙扶，不敢也不願相信自己兒子遭遇不測，要求驗DNA辨識身分。

後來賴俊儒母親從衣服上的名條認出兒子，再比對身形、腿形及內衣褲等，確認是兒子罹難。賴母說，兒子近期才正準備要補辦婚禮，十月二日要去蜜月旅行，「難道這是天意嗎？」

屏東縣災害應變中心昨晚發布新聞表示，這起火警因大量易燃原物料爆炸燃燒，引發大火，縣長周春米指示救人為優先，並設置家屬關懷中心，由社工、心理諮商師協助家屬及患者，要求「務必帶出每一個人」。

屏東榮民總醫院表示，共收治傷患三十九人，大多屬撕裂傷，部分燒燙傷，經過檢傷分類對於傷勢較重者已緊急進行手術中，中度及輕傷者持續清潔包紮。屏東縣府表示，傷患名單及所在醫療院所分別放在屏東縣政府最新消息、愛屏東臉書，供家屬查詢。

醫護人員 爆炸 消防員 婚禮 周春米 蜜月旅行

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