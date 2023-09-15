高雄夫妻命案2童目睹恐釀創傷 專家：要接受心理諮商3至5年

高雄市苓雅區今發生夫妻雙亡命案，且2位年幼孩子在場目睹行兇過程。諮商心理師表示，目睹案件的孩童須接受至少3至5年心理治療，依各階段治療目標不同，治療頻率會遞減。接手照顧的親戚、學校老師等周遭成人，則應有創傷知情能力，對孩童異於常人的行為不要過度責難，否則會影響創傷調解效果。

中華民國諮商心理師公會全國聯合會理事羅惠群說，此次目睹兇案現場是極大的創傷，2位孩童年齡分別才小一、大班，須留意「急性創傷反應」，孩子事件初期會出現作噩夢、恍神、注意力不集中等情況。現場血跡、致命傷口等駭人畫面恐會反覆在孩童腦中上演，導致夢中驚醒、情緒不穩等狀況。案發地點是在自家住宅，「家裡被入侵的感受肯定更可怕。」

「接下來的階段，家庭照顧者是否做好準備將是關鍵。」羅惠群表示，孩子均還在須由父母照顧的年紀，據媒體報導，會先交由親戚安置，離開居住地後的生活方式、照護模式，都須謹慎調整，以免孩子出現心理狀況。尤其孩子因創傷恐出現退化行為，例如尿床、容易情緒崩潰等不符目前年齡應有表現之行為，負責照顧的大人、學校師長等，都須有「創傷知情」能力，關懷接納孩子，避免過度責難，否則孩童壓抑情緒，對創傷調解會有負面影響。

他表示，這次事件為重大案件，會由社會局社工介入，學校也會有輔導機制，提供孩童心理諮商。針對創傷孩童心理諮商，一般會用口語以外媒介讓其釋放心理壓力，包括藝術治療、遊戲治療等。例如案發當下的恐怖畫面，可能會在孩童畫筆下變成陰森黑影等符號。

羅惠群說，未來孩子須與症狀不斷對抗，並持續接受心理諮商為期至少3至5年，直到症狀和緩。急性期諮商頻率每周約1至2次；半年至一年後，孩童狀況相對平穩，可改為每周或每2周一次。另外，因孩子年紀小，對事件的認知尚不明確，恐要等到小三、小四才會浮現出事件回憶，故每個階段須設有不同治療目標。

「若沒有好好處理，悲傷情緒會在孩童心中累積成為壓力。」羅惠群表示，若孩童持續壓抑情緒，長大成人後，在新聞畫面等看到類似情境，恐會引發情緒反應，紛擾情緒會造成生活不便，導致與他人關係難以延續，甚至影響其求學、工作。

今上午7時50分，高市羅姓夫妻婦在家準備出門，念國小的小孩聽到門鈴聲開門，即見樓下鄰居吳姓男子（63歲）進屋，二話不說便涉嫌殺砍殺在客廳的羅妻。羅聽見聲音，在房內要出外查看，也遭吳涉嫌刺殺。兒子趕下樓，向大樓管理員求救，警消到場時，羅姓夫婦已經身亡。