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前車之鑑？興達港斥資逾70億元淪蚊子港
斥資七十餘億元打造的高雄興達遠洋漁港，原規畫作為前鎮漁港的替代港，卻因遠洋漁業沒落、航道淤積，新漁港閒置廿餘年成了蚊子港，可停泊上千艘漁船的偌大港區，一直等不到遠洋漁船進港，淪為國內最貴「空」港，遭監察院糾正，也降為第二類漁港。
近來興達漁港終於出現近廿艘遠洋漁船，是配合前鎮漁港施工暫時移置，但船身老舊破損，被釣客形容晚上看起來像幽靈船，高雄市議員李亞築形容興達港已成充滿流浪狗與垃圾的蚊子港。
住在興達港附近的林姓釣客說，這廿艘老舊漁船停泊興達港區漁會旁已一年多，船身鏽蝕、燈具破損，入夜後遠遠望去，有點陰森恐怖。他指興達港落寞許久，「但不能把這裡當成老船棄置場」。李亞築說，興達港過去廿三年沒有遠洋漁船停靠，周邊發展也停滯不前。
高雄市海洋局表示，前鎮漁港一年多前進行碼頭改善及疏濬工程，才請船東把遠洋漁船先移置興達港，待工程完成，這些船還是要回前鎮漁港。
海洋局說，現在以興達港突堤作為南北界線，南側配合離岸風電國產化政策，由能源局設置高雄海洋科技產業創新專區，生產離岸風電基礎設備。突堤北側則有修造船區及海洋遊憩設施ＢＯＴ案，修造船產業區簽約廠商嘉泰遊艇六月申報開工，預計二○二七年七月完成二座漁船修造船廠及九十八個遊艇船席位；海洋觀光遊憩區ＢＯＴ案也已公告徵求業者參與。
海洋局指出，興達漁港分為近海及遠洋泊區，近海泊區的漁船作業使用率仍高，未來的漁船修造船區可讓北高雄漁民便利保養漁船，另有遊艇休憩的基礎設施，可帶動觀光。
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