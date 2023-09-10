「要賺錢很難」…高雄前鎮漁港船員會館 恐淪養蚊館

高雄前鎮漁港八十一億改造案引發中央補助地方分配不公爭議，其中由中央政府斥資四億餘元興建的多功能船員服務中心（船員會館）年底要開幕營運，以提升外籍漁工住宿品質，但漁業署去年三度標租都乏人問津，將交由高雄區漁會承租營運。漁會總幹事黃昭欽坦言「要賺錢很難，不好經營」；部分船東、船員也不看好船員會館營運，直言若未能拓展客源，恐成養蚊子的地方。

前鎮漁港是全台最大遠洋漁港，港齡逾五十年，行政院前院長蘇貞昌表示，起初高雄只要求三千萬元補助，但他認為要改造就要一次完成，因此補助一次到位，追加至八十一億元。由於補助金額三級跳，讓許多縣市長感歎中央補助分配不公。改造計畫包含整建下水道系統、漁港碼頭、多功能船員服務中心（船員會館）等工程。

船員會館已進入驗收階段，一樓是賣場，十二家商店至少要有四家提供船員餐飲服務，並設共食區及穆斯林用餐區；二樓設有宗教祈禱室、交誼區、文康室和公共浴室；三、四樓為住宿區，預定十一月營運，但漁業署去年六月至九月三度標租都流標。

漁業署副署長王正芳說，船員會館主要服務外籍船員，約可供百餘人住宿，希望他們抵台後能有舒適的住宿環境，不要一直住船上。目前規畫兩人房收費不高於一千五百元，四人房不高於兩千五百元，詳細作法待區漁會訂定。

高雄區漁會總幹事黃昭欽說，這裡同時要經營餐飲、休閒、宗教、住宿，主要服務對象是船員，船員的需求屬性不同，招商確實困難。

據了解，遠洋漁船外籍漁工月薪約新台幣三至四萬餘元，一艘船約卅至五十名外籍漁工，靠岸補給約一個月，期間外籍船員有些會住船上，部分到市區旅館，多數無法住太久，也負擔不起較貴租金。若遇颱風，船東安排船員到簡易旅館。

有遠洋漁船船東指出，靠岸期間，多數船東只招待外籍船長、大副、輪機長等重要幹部住旅館，基層漁工則住船上，但船員住船上須拉岸上電力維持船上冷氣運轉。

遠洋漁船幹部指出，船上有冷氣、網路，也供應食材讓船員開伙，不輸旅館，且船員也想省下住宿費作休假時遊玩的花費，不太可能花錢住宿，船員會館若只想靠外籍船員住宿，「很可能變成養蚊子的地方」，經營者必須另外開拓客源。

黃昭欽說，漁會評估船員會館要賺錢很難，但還是該做，未來可兼作會議、產銷班訓練及背包客等人員住宿。