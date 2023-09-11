Ｇ20峰會領袖宣言 未譴責俄侵烏遭批

印度廿國集團（G20）高峰會十日公布新德里領袖宣言，內容雖強調人類受俄烏衝突所苦，要求各國一律勿動武攫取領土，卻避直接譴責俄國侵烏。俄方以及在俄烏戰爭中挺烏的美國、德國和英國均稱讚該宣言，烏克蘭則不滿。

鑑於中國大陸國家主席習近平及俄國總統普亭皆缺席，外界原就不對峰會成果有所期待。宣言仍按聯合國主張，除強調全球戰爭衝突帶來的不利影響，也呼籲莫斯科同意烏方經黑海出口糧食肥料，卻未點名批評俄國侵烏，轉而重申對烏克蘭人民遭戰火蹂躪致哀，使外界質疑西方國家支持烏方的立場已動搖。

白宮國安顧問蘇利文對此表示，該宣言堅持以下原則：任何國家不能使用武力尋求獲取領土，或違反他國領土完整和主權獨立。代表俄國政府協商宣言措辭的魯卡希則宣稱，每件事都以平衡的形式反映。但烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科在臉書發文，抨擊Ｇ２０成員領袖漠視俄國侵烏。

除俄烏主題，成員在全部關鍵議題的立場上皆分歧，主要還有氣候變遷及低碳能源系統轉型。路透十日引述某歐盟官員報導，多虧主辦國印度發揮領導地位，否則不可能辦到。同屬金磚國家的巴西及南非，亦在縮小歧見上扮演至關重要角色。

英國金融時報九日報導，中方反對美二○二六年擔任G20輪值主席國，蘇利文對此未正面答覆，只說聯合宣言已說得一清二楚。

拜登這次也藉與會良機，推動解決全球性債務問題。包括改革世界銀行等國際機構，以解決貧窮國家的財政危機，並同意非洲加入G20，成為和歐盟地位相當的正式成員。