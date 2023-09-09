建案掏空地基 業界：連續壁工程闖禍

北市「基泰大直」建案施工不當，造成連續壁斷裂，工地及鄰房塌陷。事故原因眾說紛紜，但業界、專家都直指連續壁工程闖禍，施工及監測過程都必須檢討。

北市建管處研判，工地開挖地下三層約十二公尺，因開挖時未做大底，導致連續壁斷裂，基地壓力失去平衡，開挖面隆起，造成周邊房屋下陷、傾斜，波及附近學校圍牆、操場。

行政院政務委員、公共工程委員會主委吳澤成昨說，大直建案長時間抽地下水，連土砂都抽掉，導致連續壁有漏洞。吳表示，因近期公共、民間工程屢傳事故，天坑、地基掏空頻傳，他將邀相關單位召開檢討會議，研議改善方向。

但建管處表示，事故的細部狀況還很難說，是否為超抽地下水，要等報告出爐才有答案。

新北市建築師公會理事林忠慶指出，大直建案一帶地質屬軟弱「就跟水一樣」，事故原因可能在技術上有二大問題，包括連續壁未打到岩層，以及建案使用「深開挖」而非「逆打工法」。

林忠慶表示，大直建案該處地質屬台北盆地松山層的黏土層相當軟弱，通常開挖除了做連續壁，還要做地盤改良等前置作業，從資料顯示，該建案開挖十二公尺、連續壁做二十四公尺，通常連續壁要打到岩層至少三公尺才會穩固，但該處要到廿六點五公尺才會遇岩層，「連續壁都沒有打到岩層」。

林忠慶還說，一般對軟土層大多會用逆打工法，一般工法是往下挖到十二公尺深再往上蓋，但逆打工法是從地表同時向上和向下開挖施工，向下開挖時也從地表面向上蓋一層樓，逆打工法成本較高，但可減少深開挖的耗時及損鄰情況，該建案採用深開挖，損鄰風險較高。

台北市土木技師公會副理事長蘇模原認為原因出在施工前的地質改良階段效果不彰，導致連續壁在工地開發面底下發生推擠而失去平衡斷裂。

北部蔡姓建商表示，大直、內湖一帶的土壤軟弱、承載力不足眾所皆知，特別在基隆河截彎取直新生地，地質還要更弱，但業界在那裡蓋這麼多房子，為何沒發生這類事故？關鍵就在連續壁前後的工程細節是否扎實，「這次是重大施工疏失，我做這行到現在幾十年從沒見過這麼離譜」。

至於外界傳言建商做連續壁可能受夜間施工管制，造成施工不連續而影響連續壁品質，蔡姓建商說，這是錯誤說法，管制夜間施工不擾民是必要的作法，建商做連續壁時若遇夜間施工，仍必須做到好，過程可能會被投訴開罰，但建管處理解這是必要之惡，仍會容許灌漿做到好，以免影響連續壁品質。

北市結構技師公會理事長徐茂卿表示，民眾檢舉時間與坍塌時間相差四、五個月，有無關聯要進一步調查。

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