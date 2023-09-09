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基泰承諾災民 全力協助重建家園

聯合報／ 記者何醒邦蔡晉宇蔣永佑房荷庭／台北報導
台北市議員王世堅昨天下午赴台北地檢署，告發基泰建設涉嫌違反公共危險罪。記者房荷庭／攝影
台北市議員王世堅昨天下午赴台北地檢署，告發基泰建設涉嫌違反公共危險罪。記者房荷庭／攝影

基泰公司總機昨日晚間六點左右已轉為語音信箱，但該公司昨日傍晚透過公開資訊觀測站，二度發出聲明表示，對北市府勒令停工與相關裁罰，虛心接受並檢討，也再次承諾全力協助受災居民重建家園。

基泰表示，依據台北市政府新聞稿，公司台北市建案五處工地將全面勒令停工、啟動安檢，並配合市府相關機關、第三公正單位做詳細安全檢查，對政府機關裁罰，虛心接受並嚴加檢討。

基泰為上市公司，昨一早就發出重訊強調絕不推卸責任，但股價開盤就跳空跌停，終場以跌停價十三點三五元作收。

基泰針對建案工程意外事故，也回應指出，相關損失金額尚待評估，該案已投保相關保險，初步評估對公司財務及業務無重大影響。

台北市議員王世堅昨天則前往台北地檢署，按鈴告發基泰涉嫌公共危險罪，後續將視北市府處理態度，決定是否加告北市建管處與基泰涉嫌官商勾結及公務員瀆職。

此外，去年十月，基泰建設董事長陳世銘、總經理馮先勉，因涉嫌二○一一至二○一四年，以投資大陸不動產為由，招攬十餘名曾購買基泰豪宅建案ＶＩＰ，違法吸金上億元，遭檢調搜索、約談，訊後陳、馮二人均以一百五十萬元交保。

民進黨質疑，該選區國民黨立委王鴻薇收受基泰卅萬元政治獻金，是否因此護航建商、無視住戶陳情。王鴻薇回應，政治獻金依法申報，不會減少任何監督，一定會確保住戶受到的損害被重視，已要求北市府啟動代位求償防止建商脫產。

根據監察院資料，基泰建設一共曾提供十二位政治人物政治獻金，多為市議員層級，國民黨籍共十位，民進黨則有簡舒培王閔生，金額從十萬到卅萬元不等。

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