大直民宅下陷 王金平舊居在附近5年多前也出現傾斜

台北市大直建案旁公寓民宅昨晚間出現傾斜，緊急疏散369位住戶，影響範圍列入警戒，立法院前院長王金平以前住在鄰近社區，因5、6年前房屋出現傾斜，1年多前搬離該處。王金平今天對於老鄰居們也表達關心。

這起工安事件是因為基泰大直建案施工，引發大範圍崩塌，不僅緊急疏散369位住戶，附近社區也被斷水斷電斷瓦斯，鄰近社區居民生活也受影響。

王金平久居大直，該處也是王金平每天散步必經路線，今早王金平出門到辦公室，也和附近居民一樣，原本上班路線因警戒範圍有受到影響，王金平也很關心受影響的鄰居。

王金平的舊居也在附近，因房子在5、6年前出現傾斜，所以搬離。今天有同棟住戶表示，很憂心自己家裡變成下一個災害現場，因為建物也出現嚴重傾斜危機。

王金平說，舊居當時出現傾斜，當時還請技師來鑑定，也是說沒問題，但因為擔心房子傾斜問題，他1年多前搬到現居地，房子是租的，但離舊宅也很近，步行大約5分鐘，附近居民也常會和「王院長」道早安。 立法院長王金平大直舊居。圖／聯合報系資料照片

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