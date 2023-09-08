快訊

遭爆住5千萬豪宅 高虹安今公布男友租約與匯款紀錄

力積電黃崇仁：假如我是台積電董座 美國投資案我會採拖延戰術

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大直民宅下陷 王金平舊居在附近5年多前也出現傾斜

聯合報／ 記者陳洛薇／台北即時報導
台北市大直街94巷周圍疑因鄰近建案工程，造成民宅傾斜、下陷。記者余承翰／攝影
台北市大直街94巷周圍疑因鄰近建案工程，造成民宅傾斜、下陷。記者余承翰／攝影

台北市大直建案旁公寓民宅昨晚間出現傾斜，緊急疏散369位住戶，影響範圍列入警戒，立法院前院長王金平以前住在鄰近社區，因5、6年前房屋出現傾斜，1年多前搬離該處。王金平今天對於老鄰居們也表達關心。

這起工安事件是因為基泰大直建案施工，引發大範圍崩塌，不僅緊急疏散369位住戶，附近社區也被斷水斷電斷瓦斯，鄰近社區居民生活也受影響。

王金平久居大直，該處也是王金平每天散步必經路線，今早王金平出門到辦公室，也和附近居民一樣，原本上班路線因警戒範圍有受到影響，王金平也很關心受影響的鄰居。

王金平的舊居也在附近，因房子在5、6年前出現傾斜，所以搬離。今天有同棟住戶表示，很憂心自己家裡變成下一個災害現場，因為建物也出現嚴重傾斜危機。

王金平說，舊居當時出現傾斜，當時還請技師來鑑定，也是說沒問題，但因為擔心房子傾斜問題，他1年多前搬到現居地，房子是租的，但離舊宅也很近，步行大約5分鐘，附近居民也常會和「王院長」道早安。

立法院長王金平大直舊居。圖／聯合報系資料照片
立法院長王金平大直舊居。圖／聯合報系資料照片

大直民宅傾斜 基泰建設 王金平

延伸閱讀

談在野整合 王金平：亂中有序 侯柯合作機會還是存在

王金平指整合郭柯機緣未到 侯友宜：我們都會團結在一起

何時出手整合郭台銘、柯文哲？ 王金平：機緣未到

影／侯友宜今訪高雄 先與王金平等人早餐會喊凍蒜

相關新聞

又多一棟！大直建案民宅下陷傾斜共計7棟 住戶憂寵物沒出來

台北市大直街昨發生建案施工導致民宅下陷傾斜案，市府上午新統計目前受影響的有94巷1弄1，3，5，7，9號及3弄12及14...

基泰董座陳世銘、總座馮先勉涉上億吸金案 北檢偵辦中

這次造成北市大直街民宅塌陷的基泰建設，其董事長陳世銘、總經理馮先勉涉嫌於2011至2014年間，以投資境外不動產並保證獲...

大直民宅下陷 王金平舊居在附近5年多前也出現傾斜

台北市大直建案旁公寓民宅昨晚間出現傾斜，緊急疏散369位住戶，影響範圍列入警戒，立法院前院長王金平以前住在鄰近社區，因5...

基泰大直聲稱國安級一戶最高賣6千萬 還有4新案正在蓋

基泰建設位於北市中山區大直的建案「基泰大直」因施工問題，導致鄰宅下陷。根據591網站建案資料，基泰大直為地上12樓的大樓...

基泰大直認了施工不慎 打臉銷售文案「43年經典名宅傳奇」

台北市中山區大直街一處新建工程「基泰大直」7日發生工安事故，造成民宅嚴重龜裂傾斜，其中一棟下陷「一樓變地下室」，基泰建設發布聲明，因營造廠施工不慎，造成鄰房損壞，深表遺憾，建案已全面停工。

土壤像水...基泰大直出包樓塌 專家揭施工技術2大問題

台北市中山區大直街94巷昨晚多棟民宅傾斜，其中一棟一樓塌陷，而基泰建設的工地現場更是坍塌嚴重。新北市建築師公會理事、建築...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦