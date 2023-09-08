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大直民宅塌陷！女星住隔壁親揭驚險狀況

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大直房屋塌陷 民進黨：王鴻薇收建商政治獻金

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，王鴻薇收建商政治獻金，不幫居民發聲。本報系資料照
民進黨表示，王鴻薇收建商政治獻金，不幫居民發聲。本報系資料照

台北市中山區大直街昨晚多棟民宅塌陷，經查為鄰近建案施工不慎導致，該建商為基泰建設。民進黨發言人林楚茵今天表示，國民黨立委王鴻薇都在關心南部的前瞻計畫案，有關心選區嗎？民進黨立委參選人吳崢指出，王鴻薇曾收受基泰建設兩次、共30萬元政治獻金，收了政治獻金後，這8個月以來，為何沒有站出來替居民講話？

民進黨中央黨部上午舉行記者會，林楚茵表示，基泰建設過去爭議頻傳，甚至有吸金、詐騙，台北市政府都發局曾在6月發出公文，指無工安危害之虞，非屬施工損害，所以不列管，「好一個萬安台北」。

吳崢表示，當時住戶一直在陳情，蔣市府卻稱不予列管，只能讓居民自救，王鴻薇也沒有出來替他們講話，原來王鴻薇也是基泰建設的好朋友；在去年選舉時，就曾收受20萬元政治獻金，今年立委補選時再10萬元。

大直民宅傾斜 基泰建設 王鴻薇 政治獻金

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