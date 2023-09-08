疑大直建案釀禍 鄰屋傾斜 緊急疏散25戶

台北市中山區大直街94巷周邊驚傳民宅傾斜下沉，一樓的鐵窗整個被壓扁成三角型，高達25戶約百人撤離。記者蘇健忠／攝影 台北市大直一處都更重建海砂屋建案，昨晚疑似因建案施工未灌水造成鄰樓傾斜，發現連棟大樓發出磁磚碎裂聲，緊急疏散住戶，有年輕夫妻抱著小孩倉惶逃出；北市都發局也派員到現場了解。市議員陳怡君到場，她指出，受害戶早已多次反映房屋傾斜徵兆，建商置若罔聞。市府表示，現場影響約25戶，人數待確認，先疏散至道明外僑學校。

消防局漏夜成立前進指揮所，灌水穩定地層，相關單位均已派員到現場處理。

陳怡君指出，位於中山區大直街巷內的建案，昨晚發生鄰屋整棟傾斜，她赴事故現場勘災，清查受災戶狀況，並且請市府協助安置。

陳怡君轉述，受害住戶表示，建案動工之後逐漸造成鄰房龜裂，多次向建商反映，卻都未得到妥適的回應和處置，市府主管機關也無積極作為，才會導致釀成今日大禍。

目前暫時有一棟房屋有傾倒疑慮，已經疏散25戶，但是不排除擴大疏散。民眾憤怒表示，昨晚他們聽到「砰」的聲響，然後工地緊急疏散工人，直到疏散後半小時才通知住戶，令當地民眾十分憤怒，表示簡直是草菅人命。