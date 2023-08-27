高普考失色 國營事業成新寵

近年高普考報考人數持續降低，國營事業招考反而成為泛公職考生新寵，年薪動輒十六個月起跳，比起公務員十四點五個月來得好，吸引社會新鮮人及公務員辭職報考。有國營事業公職人員說，公家機關動輒加班，退休福利不如以往，還要面對長官各種要求，反觀在國營事業工作穩定，還有績效獎金，也能兼顧生活品質。

考選部統計，近年高普考報考人數持續降低，二○二一年高考報考四萬三千多人、普考四萬二千多人，二○二二年降低到高考三萬六千多人、普考三萬四千多人，今年再降低到高考三萬四千多人、普考三萬二千多人。

國營事業聯招近三年都有二、三萬人報考，錄取率僅百分之三到五。以台電為例，近三年都有一萬七千多人到二萬一千多人報考雇員，今年招募一○七八人，是近十年台電最多的招考名額，也吸引一萬七千多人報考，錄取率僅百分之六左右。

補教業者志光公職分析，公職報考人數近二年大減，是社會新鮮人普遍認為國營事業優於公職，國營事業年終獎金是合計可上看四點四到四點六個月，相較於公務人員年薪約十四點五個月優渥不少，成為考公職新寵。

業者表示，高普考的考試科目多，高考專業科目六科、普考專業科目四科，但國營事業考試科目較少，不少考生認為備考報酬率較高，轉向報考國營事業。

卅五歲陳姓男子十年前通過普考進地方政府服務一年多，八年前毅然辭職，報考國營事業，如今在中油服務。他說，國營事業月薪高於高普考公務員，還有績效獎金，也因此他一進公部門，就一邊準備國營事業考試。

也有國營事業人員說，過去對公務員的刻板印象是很閒、福利好，但現況是加班成為常態，但申報有時數限制，又不能直接領取加班費，還得面對長官各種要求，反而在國營事業任職，工作穩定、年薪差不多甚至更好，還能兼顧生活品質。

求職的年輕人說，公務員退休金不像過去那麼好，加上通貨膨脹影響，公務員薪資也不再吃香，加上少子化缺工嚴重，工作不像以前那麼難找，公務員也不再是穩定工作的唯一選擇。