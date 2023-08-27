鐵飯碗不再吃香？雙北公務員 自嘲像超級服務員

新北市政府各機關不含警察、消防在內，去年有二九八人離職，比前年增加六十人，成了公務員離職潮的重災區。面對放下鐵飯碗的人愈來愈多，雙北有公務員自嘲愈來愈像超級服務員，除了每天處理不完的民怨、沒有成就感，基層公務員若北漂來雙北，月薪三萬多根本難養活自己，不如回鄉或去企業上班。

近年報考公務員人數一路走跌，離職率也居高不下，六都離職率以台北、新北、桃園排前三名。

新北市人事處統計，近五年平均離職率是百分之六點五六，去年增至百分之七點四一，從二○一八年起，離職人數中有近半數都調往中央，其次是返鄉服務、照顧親屬、再次接受考試分發等。

北市官員指出，六都公務員工作負荷、壓力不小，曾有一基層科員轉任中央後，不到十年升到專門委員，若留在地方，爬得再快，排隊升到這職務絕對要超過十年。他觀察，若職等問題不解決，雙北公務員被中央吸走現象很難止血，甚至出現一個拉一個，有缺時大家「呷好逗相報」。

近年來公務員強調服務，但面對形形色色的民眾，挑戰大增。新北市一名基層公務員說，公務員大量開缺在雙北，中南部子弟只能北漂，若以四等辦事員三萬多薪資要在台北租房子生活，不如留在家鄉待在企業工作，而且公務員調薪慢，「當公務員的優勢只剩安定了」。

卅一歲小琪在新北市府服務三年多，上月離職轉往某科技大廠任職。她說，薪資不是唯一考量，工作的成就感才是重點，她擔心繼續當公務員競爭力會變差，她一換工作，年薪從八十萬可望跳到一百八十萬，羨煞同事。

另一種類型是從公務員轉型創業者屢見不鮮，新北市建築師公會法規主委張紘聞卅歲進公部門，服務十年升任九職等技正，四十歲那年因為年金改革、退休條件縮水，選擇離開創業，創業迄今第五年收入才逐漸穩定。

四十二歲建築師王盟貴原在彰化縣政府服務，一路從科員當到局處副處長，因有建築師執照，當了公務員十三年後決定離開，他說，副處長年薪約一百二十萬，現在創業第二年，年薪加了五倍，雖然辛苦卻忙得開心。

警消是報考公務員相對穩定的職類，桃園國際機場昨天招募十三名消防員，起薪三萬六千五百一十元，報考不限科系，首度報考的曾治嘉認為，這工作有使命感和挑戰性，期待能在國門服務。