李妍瑾火爆槓上陳沂 目擊者佩甄嚇傻「我看呆了」
「鏡週刊」爆出陳沂和李妍瑾在錄緯來「甄心分享小琳鐺」互槓，李妍瑾在陳沂發言時不斷插話，事後又稱是節目效果，「甄心分享小琳鐺」主持人佩甄今出席人安基金會的母親節活動，她坦言當時確實被雙方的火藥味嚇到，不過談話性節目來賓表達自己的立場也很正常，節目也確實需要火花。
李妍瑾被爆在錄影過程對陳沂的態度有如潑婦罵街，佩甄說「妍瑾很久沒上節目，比較火爆，我在旁邊也很緊張，已經看呆了，因為我是很怕衝擊的人，也不太敢介入。」而搭檔沈玉琳雖然一開始在旁邊煽風點火，但後來發現狀況越來越失控，「他也覺得差不多可以了，有點太超過。」
佩甄也透露，錄影結束後看到李妍瑾有私下和陳沂解釋自己剛剛是在做效果，「但我不知道她和工作人員是怎麼Re通告的，所以是不是在做效果我不知道，妍瑾的表達方式比較衝，陳沂講話沒那麼衝，但力道很足。」她表示，身為主持人，很感謝來賓們到節目分享自己的故事，為節目增加可看性。
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