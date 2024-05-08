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女星引退15年成3寶媽！絕美星二代曝光

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
小芭比(右)感性透露婚後更依賴媽媽。圖／旋轉花市提供
小芭比(右)感性透露婚後更依賴媽媽。圖／旋轉花市提供

前「BOB芭比」團員小芭比淡出歌壇15年，在母親節前夕合體3位女兒，透露女兒遺傳自己的唱跳細胞，對演藝圈很有興趣，「我自己從小也愛表演，如果女兒都準備好了，我絕對全力支持！」笑稱想打造新世代的「芭比」女團。

小芭比表示3位愛女分別為16、12與6歲，母女相處既像姊妹又是朋友，平常以溝通代替責罵，讓女兒知道自己願意跟她們一起面對問題，不過因在感情方面比較保守，會擔心女兒交男友。而老大April、老二Kiki都很愛唱跳，老么Bella則喜歡跳舞，小芭比說Kiki是學校合唱團成員，經常幫女兒留意歌唱比賽訊息，全力支持之餘，也希望就讀小六的Kiki暫時先以學業為重。

身為三寶媽，小芭比感謝媽媽、婆婆不遺餘力地協助，尤其自己婚後才跟著夫家學習經商，「婆婆是商場女強人，剛開始面對婆婆的威嚴有點害怕，相處後發現她公私分明。」另外婆婆常叮嚀她家庭主婦也要光鮮亮麗，她透露婚後全心照顧家庭，體重一度飆到63公斤，受到婆婆影響勤練瑜伽、做有氧運動，減重成功目前維持在50公斤。

小芭比也感謝公婆霸氣打造千坪「旋轉花市」，並交給自己一手經營，本周迎來開幕後的第1個母親節，將會全家出動一起工作，歡慶溫馨時刻，特別準備限量康乃馨花束送給客人。

小芭比(張辰瑀)自爆初期是植物殺手。圖／旋轉花市提供
小芭比(張辰瑀)自爆初期是植物殺手。圖／旋轉花市提供

小芭比(張辰瑀)進軍園藝界，成為佔地千坪的「旋轉花市」CEO。圖／旋轉花市提供
小芭比(張辰瑀)進軍園藝界，成為佔地千坪的「旋轉花市」CEO。圖／旋轉花市提供

小芭比(張辰瑀)經營佔地千坪的花市，享受親手種植的樂趣。圖／旋轉花市提供
小芭比(張辰瑀)經營佔地千坪的花市，享受親手種植的樂趣。圖／旋轉花市提供

小芭比(後排中)表示大女兒April(後排左起)、二女兒Kiki與老么Bella(前)遺傳到自己的唱跳細胞。圖／旋轉花市提供
小芭比(後排中)表示大女兒April(後排左起)、二女兒Kiki與老么Bella(前)遺傳到自己的唱跳細胞。圖／旋轉花市提供

小芭比(右)直讚婆婆氣場強大。圖／旋轉花市提供
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