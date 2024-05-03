昔迪士尼辦婚禮！香港視帝郭晉安宣告離婚 鬆口認「2年前已分居」

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噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
郭晉安與歐倩怡宣告結束18年婚姻。 圖/摘自IG
郭晉安與歐倩怡宣告結束18年婚姻。 圖/摘自IG

香港視帝郭晉安與歐倩怡結婚18年，在演藝圈是知名的模範夫妻，婚後育有一子一女，昨（2）日深夜傳出離婚消息，震驚外界！

郭晉安與歐倩怡昨天深夜分別在IG 互相Tag對方，並發表同一篇文章：「感恩曾與你一起走過的歲月，自兩年前起我們已經分開生活了，經過雙方深思熟慮及溝通，最後，我們決定離婚了。這個決定是無奈及艱難......感恩我們也曾經為彼此付出過，為家庭努力過，最後寄予妳最大的祝福。」

歌手出身的歐倩怡小郭晉安15歲，兩人2006年在迪士尼舉辦浪漫婚禮，婚後積極想懷孕，可惜歐倩怡曾經歷兩次小產，後來調整好身子後，終於順利誕下一子一女，湊成「好」字。婚後歐倩怡回歸家庭淡出演藝圈，一方面照顧家庭、一方面修讀食物及營養學。

據悉，郭晉安先前接受訪問時曾透露，夫妻倆因拍戲一星期只見一次面，話題都是孩子，坦言已失去過往的激情與甜蜜，甚至還曾冷戰半年，但兩人仍不放棄這段感情，不料如今傳出離婚消息，讓外界感到相當錯愕。

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