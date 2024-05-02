五月天阿信道歉！香港延期補償交通、飯店費 暖哭歌迷
五月天近日實現跟香港歌迷的「五月之約」，連著舉辦7場「回到那一天」25周年巡演，首場熱情不被暴雨擊退，未料舞台設施因暴雨發生故障、大火，考量安全問題，昨第2場延期至9日演出，稍早主辦單位「特高娛樂」宣布2個解決方案，一是持原票券照常入場，再來是提供給退票的外地觀眾交通、飯店補貼，讓粉絲直喊「你們真的好到讓人心疼你們」。
對於延期的處理方式，五月天阿信發文表示主辦單位連夜討論、制定退款計畫，「天災無情，人間有愛，五月之約的價值，在於所有人的可愛於（與）可貴，願所有觀眾與人員平安。」並再次致上最誠摯的歉意、謝意與敬意，他深信會在演唱會上再見面，更多退票、補償詳情請洽主辦單位特高娛樂官方社群。
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