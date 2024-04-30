朱軒洋偷吃吳卓源形象全毀？！合拍廣告被剪到只剩背影

原本口碑爆棚的「淚之女王」，靠金秀賢和金智媛的精湛演技，結局篇收視率破紀錄！近來許多網友仍不斷討論起該劇細節，有網友更驚呼劇中飾演洪海仁姑姑洪凡資的女星金正蘭似乎撞臉吳淡如，讓網友們忍不住直呼：「回不去了」。

2024-04-30 16:50