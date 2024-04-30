朱軒洋偷吃吳卓源形象全毀？！合拍廣告被剪到只剩背影
25歲男星朱軒洋日前被週刊拍到趁女方出差時，與女星吳卓源在公園親密互動，低調承認出軌，近日他拍攝的廣告疑遭到廠商切割，畫面只剩下背影。
據「ETtoday星光雲」報導，朱軒洋和Lulu、蔡凡熙一起接拍運動品牌廣告，但卻發現近期露出的廣告中卻只剩下Lulu和蔡凡熙，朱軒洋只有背影，業界人士透露Lulu、蔡凡熙被要求社群不能使用三人素材，只有捷運廣告有朱軒洋正臉，但為何捷運還有正面，則是因為北捷來不及換。
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