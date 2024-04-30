玖壹壹春風驚傳車禍！本人親發聲回應了

本土天團玖壹壹成員春風驚傳車禍，他昨(29)日在台中和機車擦撞，騎士和乘客雙雙摔倒，而春風也在今天發聲還原事情經過。

春風昨駕駛黃色轎車行經北屯區太原路時，從後方追撞一輛機車，騎士和乘客多擦挫傷，幸好無大礙，雙方都無酒駕。

春風今下午在IG表示剛睡醒，一覺起來發現很多人關心他車禍，他表示只是輕微碰撞，感謝大家關心。

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