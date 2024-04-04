孟耿如曝強震超晃驚險瞬間！黃玉米險被砸、跌下嬰兒床
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4月3日發生震央在花蓮7.2級強震嚇壞眾人，許多藝人也分享家中監視器畫面，尤其有小孩的家中，嬰兒房監視器更捕捉到驚恐瞬間。孟耿如晚間也曝光女兒黃玉米早上睡到一半被地震嚇醒的影片，可見玉米差點被震出嬰兒床、差點被掉落物品砸到等驚險畫面，後來孟耿如衝到女兒身旁緊抱在一起，也是跌跌撞撞站不穩。
孟耿如發文表示：「跟大家報平安來晚了，因為一早起床就在拍動作片，然後家中凌亂一路整理到現在，稍微喘息一下。」、「這次是我有印象以來第一次經歷這麼大的地震，沒看到影片根本不知道自己發生了什麼事，已經混亂到不行，我只想著我一定要保護好我女兒，我覺得當時自己真的是女版湯姆克魯斯。」、「希望大家一切都平安，這幾天還有餘震一定要注意安全，重物先不要往高處擺，警惕。」
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