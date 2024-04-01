視帝薛仕凌2度捐「金鐘獎金」背後原因超暖心

實力派演員薛仕凌在第56屆金鐘獎雙料拿下男主角、男配角獎後，大方捐出獎金鼓勵創作者，成為第十四屆「拍台北」的天使捐助者。

薛仕凌更在第58屆金鐘獎兢爭激烈的最佳男主角獎項脫穎而出，以「台灣犯罪故事-出軌」獲獎，繼榮獲釜山國際電影節最佳男配角後再度奪獎！金鐘視帝薛仕凌暖心再度捐出獎金10萬元，作為第十六屆拍台北電影劇本徵選之佳作獎金，本屆佳作名額五名，獎金每名2萬元。

薛仕凌談到捐助獎金，表示希望能藉此機會幫助和鼓勵優秀的新進人才，提供閱聽人們更多有創意、多面向又高品質的作品。被問到身為演員最想演出的角色，薛仕凌表示不設限且創意回答：「接到蘋果就做蘋果汁，接到椪柑也能做成果乾！接到檸檬就做檸檬汁，接到香蕉也能做成奶昔！」

第十六屆「拍台北」電影劇本徵選由臺北市政府文化局、財團法人台北市文化基金會及台北市電影委員會共同主辦，參賽者報名不限國籍與年齡、參賽劇本不限主題，即日起正式向全球公開徵件，2024 年5月15日截止收件，邀請對電影劇本創作有興趣、有熱情、有專業的創作者們踴躍報名，一同探索書寫台北，角逐新台幣40萬之首獎，總獎金更高逹新台幣70萬元，入圍、得獎之作品有機會將劇本搬上大銀幕！

薛仕凌「2度捐出金鐘獎金」。圖／大璽影藝提供

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