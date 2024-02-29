晚安小雞「入獄慘況」曝！ 每天吃蟲+木薯「150人用1馬桶」

台灣網紅「晚安小雞」和 YouTuber「阿鬧」在柬埔寨自導自演拍攝被綁架影片造假，遭當局拘捕判刑2年，還遭柬國總理洪馬內斥為「不孝子」，拒絕他人說情，此事件在台灣也引發關注。昨（28）日有網友出面爆料，有當地台商掌握「晚安小雞」、「阿鬧」動態，表示他們被關在容納百人的30坪監獄宿舍，百人共用一個無法沖水的馬桶，且吃的食物一天只吃一餐。

近日有網友在「爆料公社」發文，而「靠北直播主」更轉錄該內容，內容中表示據台商小道消息，「晚安小雞」、「阿鬧」與百人一同關在30坪左右的監寺宿舍，且150多人一起共用一個無法沖水的馬桶，白天溫度高達35度，一天只吃一餐，而吃的食物則是木薯加昆蟲，「因房舍太擁擠所以只能坐著睡」。

發文一出，引來網友們熱議，「看來阿鬧在裡面會多好幾個男朋友」、「他應該可以很快就習慣吧？畢竟探險時常亂摸亂吃」、「暖心，這才是監獄該有的配備!」、「伙食很好了啊 直播帶貨都賺這麼多了 偶爾吃差一點沒關係」、「深度旅遊」、「當減肥淨化心靈」。

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