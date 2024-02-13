回家幫賣餅被轟「一臉不爽」 米可白高EQ回應

米可白去年奪得第58屆金鐘獎戲劇節目女配角獎，孝順的她不時會回老家幫忙賣餅，近日卻遭網友點名「一臉沒睡飽不爽的感覺」，她無奈透過社群吐露心聲，表示自己在賣餅的當下，只是想分擔家人辛苦的女兒，展現出高EQ。

她的父母在彰化鹿港經營傳統餅舖，每每返家幫忙時就會成為活招牌，今早在臉書Po照並列出網友評價「怎麼感覺心情不是很好」、「一臉沒睡飽不爽的感覺」、「戴口罩合照 這可絕了 」，照片中的她戴著口罩正準備把產品裝袋，支持她的網友表示戴口罩是因為在做生意，相當注重食品衛生，卻有人要求摘下口罩合照，希望能夠稍微體諒。

也有人說米可白就是正常的工作狀態，面對拍照要求都非常親切，可以感覺得到她的辛苦，對於網友的評價，米可白都看在眼中，透過社群表達謝意：「謝謝大家的貼心，不要為我鬥嘴了～你們好可愛喔！」