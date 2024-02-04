曾國城首吐心結「他遺棄我們」 羅時豐淚崩愧疚道歉
羅時豐的YouTube頻道近來邀請到好友曾國城，兩人數十年的好交情，在近年來則生變，曾國城首吐露心結，讓羅時豐感到抱歉落下男兒淚。
曾國城談到與羅時豐、游鴻明、陳國華4人是好友，還組成客家4劍客，與羅時豐是交情超過20年，但之前羅時豐經歷低潮，身體健康不佳，且在2019年罹患「腹膜炎」後，逐漸不與好友們聯絡，只想在家當宅男，想約他出來見面被拒絕，甚至提議去他家見面，羅時豐也是支支吾吾，曾國城無奈表示，他們這幾個好友都感到很沮喪，不知該如何打開他的心，更覺得羅時豐遺棄了他們。羅時豐聽完後愧疚道歉，也希望大家能體諒他，而曾國城則坦言至今還無法釋懷，羅時豐一連說了多次對不起，更忍不住哽咽落淚，曾國城也激動紅了眼眶。
更多推薦
▪梧桐妹穿環上癮又「多3洞」！近照曝光網驚呼：不痛嗎？
▪頸椎破裂才開刀…安溥「咳到爛掉」開唱 歌迷聽哭了！
▪大聊貓經！陳其邁探班紅髮艾德「兩人竟有1共同點」 網羨：市長自肥
▪太勁爆！水行俠與前妻才剛離婚 馬上移情另一資深女神
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言