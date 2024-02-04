快訊

今天立春顧好「這器官」 中醫：維持較佳免疫力狀態

以為槓龜！他買40公斤「廢棄刮刮樂」 結局出爐超驚喜：90%沒檢查過

21萬高價旅歐團住「淹水房」！旅社業務留言激怒女作家 怒批：根本沒有同理心

曾國城首吐心結「他遺棄我們」 羅時豐淚崩愧疚道歉

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
曾國城談到羅時豐近年來的疏遠，感到難以釋懷。 圖／擷自YouTube
曾國城談到羅時豐近年來的疏遠，感到難以釋懷。 圖／擷自YouTube

羅時豐的YouTube頻道近來邀請到好友曾國城，兩人數十年的好交情，在近年來則生變，曾國城首吐露心結，讓羅時豐感到抱歉落下男兒淚。

曾國城談到與羅時豐、游鴻明、陳國華4人是好友，還組成客家4劍客，與羅時豐是交情超過20年，但之前羅時豐經歷低潮，身體健康不佳，且在2019年罹患「腹膜炎」後，逐漸不與好友們聯絡，只想在家當宅男，想約他出來見面被拒絕，甚至提議去他家見面，羅時豐也是支支吾吾，曾國城無奈表示，他們這幾個好友都感到很沮喪，不知該如何打開他的心，更覺得羅時豐遺棄了他們。羅時豐聽完後愧疚道歉，也希望大家能體諒他，而曾國城則坦言至今還無法釋懷，羅時豐一連說了多次對不起，更忍不住哽咽落淚，曾國城也激動紅了眼眶。

曾國城談到羅時豐近年來的疏遠，感到難以釋懷。 圖／擷自YouTube
曾國城談到羅時豐近年來的疏遠，感到難以釋懷。 圖／擷自YouTube

曾國城談到羅時豐近年來的疏遠，感到難以釋懷。 圖／擷自YouTube
曾國城談到羅時豐近年來的疏遠，感到難以釋懷。 圖／擷自YouTube

曾國城談到羅時豐近年來的疏遠，感到難以釋懷。 圖／擷自YouTube
曾國城談到羅時豐近年來的疏遠，感到難以釋懷。 圖／擷自YouTube

曾國城談到羅時豐近年來的疏遠，感到難以釋懷。 圖／擷自YouTube
曾國城談到羅時豐近年來的疏遠，感到難以釋懷。 圖／擷自YouTube

相關新聞

劉德華曝曾有粉絲藏床底 揭隱婚原因「我以為是可以的」

劉德華近來在中國大陸宣傳新片「紅毯先生」，談到明星們最困擾的私生飯，他憶起多年前曾有粉絲躲在他的床下，還有當年為何隱婚的原因。

有夠衰！難擺脫「假面甜心」標籤 安海瑟薇又招罵

在電影裡多半飾演親切可人女孩的安海瑟薇，雖然受到影迷的喜愛，可是過去卻曾一度被貼上「最討人厭女星」的標籤，因為那幾年她事...

曾國城首吐心結「他遺棄我們」 羅時豐淚崩愧疚道歉

羅時豐的YouTube頻道近來邀請到好友曾國城，兩人數十年的好交情，在近年來則生變，曾國城首吐露心結，讓羅時豐感到抱歉落下男兒淚。

被點名黃偉晉失言風波戰犯 莎莎沉寂一週發聲「會讓自己更進步」

黃偉晉日前主持「超級巨星紅白藝能大賞」時，對韓國女團LE SSERAFIM一句話失言，遭到網友痛批，黃偉晉隨後發文道歉，不過網友點名莎莎是害黃偉晉遭到大

Kimberley陳芳語熱戀鼓手男友 傳5月30歲生日結婚

Kimberley（陳芳語）與「血肉果汁機」鼓手彥文戀愛一年多，如今傳出男方有意將在今年5月她30歲生日時結婚，而男方的隱形富豪身分也被起底。

詹雅雯驚爆遭猥褻！被性騷擾長達半年 不忍全說了

台語歌后詹雅雯突然自曝被性騷擾，她透過直播質問加害者：「歐吉桑你已經幾歲了？你知道丟臉嗎？請你自重，為你自己留點面子。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。