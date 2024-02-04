曾國城首吐心結「他遺棄我們」 羅時豐淚崩愧疚道歉

羅時豐的YouTube頻道近來邀請到好友曾國城，兩人數十年的好交情，在近年來則生變，曾國城首吐露心結，讓羅時豐感到抱歉落下男兒淚。

曾國城談到與羅時豐、游鴻明、陳國華4人是好友，還組成客家4劍客，與羅時豐是交情超過20年，但之前羅時豐經歷低潮，身體健康不佳，且在2019年罹患「腹膜炎」後，逐漸不與好友們聯絡，只想在家當宅男，想約他出來見面被拒絕，甚至提議去他家見面，羅時豐也是支支吾吾，曾國城無奈表示，他們這幾個好友都感到很沮喪，不知該如何打開他的心，更覺得羅時豐遺棄了他們。羅時豐聽完後愧疚道歉，也希望大家能體諒他，而曾國城則坦言至今還無法釋懷，羅時豐一連說了多次對不起，更忍不住哽咽落淚，曾國城也激動紅了眼眶。

曾國城談到羅時豐近年來的疏遠，感到難以釋懷。 圖／擷自YouTube

曾國城談到羅時豐近年來的疏遠，感到難以釋懷。 圖／擷自YouTube

曾國城談到羅時豐近年來的疏遠，感到難以釋懷。 圖／擷自YouTube

曾國城談到羅時豐近年來的疏遠，感到難以釋懷。 圖／擷自YouTube

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