罹患妥瑞氏症陷人生低潮 無尊曾動念離開演藝圈

藝人無尊跨界成功成為「無飲」主理人，無尊分享2018年「無飲」在夏天成立，團隊來自不同行業， 包含了茶農、茶商、行銷、設計、藝人， 集合都愛喝茶的朋友，分享彼此知道好茶的口味與訊息。「無飲」頂過疫情大爆發逆勢開店，目前全台共有23間門市，還有2間正在籌備中。

回首過去，無尊一直以來的形象是帶給大家歡笑，他談及曾經一度陷入低潮，讓他萌生退意。無尊分享在2016年時陷入空前的挫折期，因為患有妥瑞氏症，對於比自己職位高或有權威的人會充滿恐懼，無法表達自己，也因為沒有自信心，在鏡頭前表現很不理想，一度曾經跟媽媽商量想停損，轉換跑道。

後來是媽媽的一席話激勵了他：「如果你沒有現在這些失敗，以後怎麼用過來人的身份來激勵大家？」於是他開始轉念，把一直在舞台劇的反串人物「珍珍」搬上電視節目，沒想到「珍珍」大受歡迎，他也因此獲得了表演的自信和成就感。目前無尊的演藝事業和副業投資都持續成長，被問及何時宣布人生喜訊？無尊笑回：「我的人生大事目前跟我的事業一樣，在穩定中求發展。」他也相中「炸裂吧！女孩」，透過24位女神的高人氣，於1月17日推出4隊人氣女孩隊伍應援杯。

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