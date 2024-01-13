投票日張小燕又開口了！底下一排藍勾勾回應「太愛妳」
今天是2024總統大選投開票日，演藝圈大姊大張小燕選前一天才表態引發關注，今天投票日她再度於臉書發言，她寫下：「選舉是一時的！親朋好友是一世的，讓我們好好地過好未來的每一天！健康！平安！開心！」似乎不希望因為選舉造成撕裂，期望選後一切恢復平安。
張小燕發文配上一張可愛的動畫，比出愛心快樂的跳舞，立即引起底下一排藝人藍勾勾回應：「小燕子最棒了！」、「我愛小燕姐」、「小燕子大智慧」。也有粉絲回應「不管選舉結果如何？此處安心是吳鄉！」
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