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投票日張小燕又開口了！底下一排藍勾勾回應「太愛妳」

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
張小燕是演藝圈的大姐大。(本報系資料照)
張小燕是演藝圈的大姐大。(本報系資料照)

今天是2024總統大選投開票日，演藝圈大姊大張小燕選前一天才表態引發關注，今天投票日她再度於臉書發言，她寫下：「選舉是一時的！親朋好友是一世的，讓我們好好地過好未來的每一天！健康！平安！開心！」似乎不希望因為選舉造成撕裂，期望選後一切恢復平安。

張小燕發文配上一張可愛的動畫，比出愛心快樂的跳舞，立即引起底下一排藝人藍勾勾回應：「小燕子最棒了！」、「我愛小燕姐」、「小燕子大智慧」。也有粉絲回應「不管選舉結果如何？此處安心是吳鄉！」

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張小燕希望選後大家開心平安。圖／摘自臉書
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