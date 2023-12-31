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暌違6年再唱跨年 謝金燕一身黑裸肩現身彩排

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
謝金燕一身黑為高雄跨年晚會彩排。圖／民視提供
謝金燕一身黑為高雄跨年晚會彩排。圖／民視提供

2024高雄跨年晚會今天登場，姐姐謝金燕擔綱倒數前壓軸演出，昨天傍晚與舞群低調彩排，為呈現完美的舞台做足萬全準備。睽違6年再登上高雄跨年舞台，面對日、韓藝人來勢洶洶，姐姐喊話「不能輸！」她將端出籌備多時、前所未有的震撼演出，讓大家見識台灣「百變女神」的厲害。

昨天多組藝人包括玖壹壹、滅火器、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、Ozone、PINK FUN等卡司接力登台彩排，大批粉絲不畏陣雨，出動相機、應援手幅瘋狂尖叫， Ozone粉絲更拉開大幅紅布條為偶像加油，現場氣氛熱到最高點！今天中午大象體操、孫盛希、康士坦的變化球將接續彩排，昨天深夜飛抵高雄的Jeff Satur羅杰夫，也在今天下午現身彩排。

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