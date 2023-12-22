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68歲陳美鳳「逆天美顏」挨酸：靠醫美 女星火大開罵

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
陳美鳳68歲長這樣保養得太好。圖／民視提供
陳美鳳68歲長這樣保養得太好。圖／民視提供

68歲女星陳美鳳日前出席公開活動，狀態好到引發外界讚嘆；不過，也有網友提出質疑，認為陳美鳳能有這種狀態，全都是靠醫美，這番言此讓女星嚴立婷忍不住出面砲轟！

68歲女星陳美鳳日前出席假髮活動時，頂著一頭粉紅色短髮亮相，低胸黑色緊身洋裝露出一雙修長雙腿，照片一出在PTT瞬間炸鍋討論聲不斷，連網紅「半調子文青」忍不住讚嘆「還以為是哪個韓國女團成員，結果竟然是陳美鳳（尖叫）」。

此外，卻也有網友質疑68歲陳美鳳有這番狀態「全靠醫美」。對此，女星嚴立婷則忍不住出面反嗆網友，表示近日看到有網友嘲諷：「科技萬歲醫美無敵，有錢有美、沒錢喝水」，她則怒回嗆：「你們以為如果每天大吃大喝、酗酒晚睡熬夜，去醫美有用嗎？Come on～羅馬絕對不是一天造成的！」、「你不能因為自己做不到，而否定了別人的努力，這就是標準的見不得別人好。」

嚴立婷也以自身為例，表示自己42歲只要亂吃亂喝，肚子、大腿肉馬上跑出來，甚至會影響到氣色，她直言「這一切其實不容易，如果沒有堅強的克制力，如果沒有習慣和克制力共處，你永遠都不會知道原來你真的可以與年齡不符。」

嚴立婷更秀出自己的健身成果，「史上最無情的就是腹肌了，你不理它，它不理你，但我還是很有羞恥心盡量讓體脂維持在19上下，而平坦的小腹，是最基本的要求。」

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嚴立婷臉書全文

最近看到了美鳳姐出席活動的新聞
各家媒體下標皆是「狀態好得簡直像韓國女團成員」
大家都驚呼和讚嘆67歲怎麼可以保持的那麼好？！
無聊瞄了一下評論區的留言
酸民果然不會讓人失望

怪了 你們的爸媽沒教你們做好事說好話嗎😒
什麼科技萬歲醫美無敵
有錢有美 沒錢喝水
你們以為如果每天大吃大喝酗酒晚睡熬夜
去醫美有用嗎？
Come on～羅馬絕對不是一天造成的！
我42歲只要稍微放肆一點亂吃亂喝

肚子大腿的肉馬上出來跟妳say hi 👋🏻
偶爾想耍廢熬夜追劇
去照鏡子看看氣色
直接讓你明白印堂發黑是什麼意思

30歲以下 可以仗著自己年輕
補個幾天眠可能就可以充電到95%
40歲以上 冬眠都沒用
不自愛 殘酷的痕跡就會慢慢浮現

所以 這一切其實不容易
如果沒有堅強的克制力
如果沒有習慣和克制力共處
你永遠都不會知道原來你真的可以與年齡不符
也不要跟我說因為你們的工作必須克制
各行各業保持最佳狀態的人大有人在
藉口是自己給自己的
你活的開心自在當然沒問題
但你不能因為自己做不到而否定了別人的努力

這就是標準的 見不得別人好😌
最後附上我這禮拜健身的照片
史上最無情的就是腹肌了
你不理它它不理你
但我還是很有羞恥心盡量讓體脂維持在19上下
而平坦的小腹 是最基本的要求
40這個不惑之年 追求名牌的虛榮已經不那麼重要
我更享受沈浸在與年齡不符的誇獎聲中
希望以後等到美鳳姐的年齡時

我也能繼續享受這種得來不易的虛榮感😎
#江湖在走羞恥心要有
#見不得別人好那就先把自己用好

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