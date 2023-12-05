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把每1場都當成最後1場！張清芳為愛子破例

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
張清芳預告「TimeLESS」演唱會高雄場會有升級的部分。圖／上引娛樂提供
張清芳預告「TimeLESS」演唱會高雄場會有升級的部分。圖／上引娛樂提供

張清芳全力備戰「TimeLESS」演唱會高雄場，但為了愛子Nathan破例，由於是Nathan在美留學的第1年，早早就答應要飛去紐約替他慶生、團聚，預計近期啟程，母子也約好一同朝聖瑪丹娜（Madonna）最新的「The Celebration」巡演，當作是見習之旅。

張清芳把每1場演唱會都當成最後1場拚盡全力，今年6月在小巨蛋連開2場，吸引2.5萬人相挺，「TimeLESS」演唱會將在明年3月2日移師高雄巨蛋，同時兼任藝術總監，她表示不只把原汁原味的演出如實搬至高雄，並會調整再升級，令人期待。

目前她接受專家指導，滴酒不沾、改吃米飯，對麵粉類說Bye Bye，此外，運動和健身課程也都排滿滿，張清芳說：「我沒有什麼假期，耶誕、跨年都在鍛鍊中，只有農曆新年會在家裡！」又笑說教練們看到她的課表都驚呆，「說我除了唱歌，應該可做運動員，已經是運動員的日常了。」

時間被塞滿的狀況之下，張清芳唯有晚間可以稍喘一口氣，睡前讓自己放空追劇，她坦言現在每天不斷地禱告，信仰就是堅強的靠山，「有個聲音告訴我可以撐下去，繼續持續發揮潛力奮戰下去！」演唱會門票於9日上午11點在拓元售票系統啟售。

張清芳全力備戰「TimeLESS」演唱會高雄場。圖／上引娛樂提供
張清芳全力備戰「TimeLESS」演唱會高雄場。圖／上引娛樂提供
張清芳把每1場演唱會都當成最後1場拚盡全力。圖／上引娛樂提供
張清芳把每1場演唱會都當成最後1場拚盡全力。圖／上引娛樂提供
張清芳歌唱實力堅強。圖／上引娛樂提供
張清芳歌唱實力堅強。圖／上引娛樂提供

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