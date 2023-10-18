陸網友偶遇王祖賢 女神照曝光網讚：時光不敗美人

王祖賢退隱多年，偶爾會在社群透近照，女神狀況一直引起關注，而今陸網傳出有網友在南京偶遇王祖賢，並曬出直擊照，身材高挑，依舊相當有氣質。

陸網流傳網友偶遇王祖賢照片，該網友透露「座標南京」，他讚王祖賢很有氣質，拍下人群中照片，不過並未上前打擾，表示「靜靜的看著就很美好」。

曝光的照片中王祖賢戴著口罩，穿著T-shirt搭長裙，長髮飄飄，網友直呼「還是那麼好看」、「時光不敗美人」，直讚她狀態好好，是永遠的女神。

而有網友依照片分析王祖賢應是去江蘇南京牛首山，當地有佛教藝術殿堂之稱的「佛頂宮」。

大陸網友分享偶遇王祖賢的照片。 圖／截自微博／搜狐娛樂

大陸網友分享偶遇王祖賢的照片。 圖／截自微博／搜狐娛樂

商品推薦