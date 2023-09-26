劉真逝世3年辛龍近況曝光 傳他已搬離傷心地

劉真2020年因心臟開刀逝世，辛龍痛失愛妻，自此消失演藝圈，據「中天新聞網」報導，當年擔任兩人媒人的金佩珊透露，她聽聞共同友人提起，說辛龍已經帶著女兒搬離傷心地，到台中定居重新開始，她也沒再打擾對方，從劉真過世後就沒見過辛龍了。

劉真3年前因為心臟主動脈瓣狹窄接受手術，沒想到手術過程中心臟驟停，術後心臟恢復功能也不佳，劉真裝上葉克膜搶救，經過45天的昏迷，最後劉真仍撒手人寰，留下幼女和痛不欲生的老公辛龍，享年44歲。

辛龍傳出已經搬到台中定居。圖／摘自臉書

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