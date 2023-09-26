劉真逝世3年辛龍近況曝光 傳他已搬離傷心地
劉真2020年因心臟開刀逝世，辛龍痛失愛妻，自此消失演藝圈，據「中天新聞網」報導，當年擔任兩人媒人的金佩珊透露，她聽聞共同友人提起，說辛龍已經帶著女兒搬離傷心地，到台中定居重新開始，她也沒再打擾對方，從劉真過世後就沒見過辛龍了。
劉真3年前因為心臟主動脈瓣狹窄接受手術，沒想到手術過程中心臟驟停，術後心臟恢復功能也不佳，劉真裝上葉克膜搶救，經過45天的昏迷，最後劉真仍撒手人寰，留下幼女和痛不欲生的老公辛龍，享年44歲。
更多推薦
▪蘇打綠青峰演出失聲 自責道歉就醫認生病了
▪年收入破億！ 高圓圓騎單車接娃網讚爆：這才是生活
▪轉型當YTR拍片認「真的很難看」 女星1年後捲土重來
▪曹格女兒Grace長大了！13歲生日大露背禮服展少女青春
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言