長子徐新洋23日舉行婚禮 徐乃麟曝這些大咖會來

徐乃麟長子徐新洋23日即將在美福飯店和愛情長跑多年的俄籍女友Soa（宋蕊安）完婚，徐乃麟今出席廚餘機發表記者會，他說遠在俄國的親家已經抵台，且婚禮也會結合俄羅斯傳統風俗，媳婦Soa會在婚禮上和爸爸跳舞，他有過辦婚禮嫁女兒的經驗，這次娶媳婦老神在在，他也邀請圈內好友方芳芳和胡瓜出席婚宴，一起見證兒子的幸福時刻。

兒子即將成家，他坦言當然希望盡快抱孫，「像我女兒28歲結婚，29歲生小孩，也不算早了，趁現在我們體力可以能幫忙帶，不然一年一年過很快，將來變高齡產婦反而麻煩。」他雖是圈內大哥，但不喜歡亂丟紅色炸彈，「就是和我有合作過的，像是熊熊和瑤瑤，曾國城，還有瓜哥和方芳芳，就是我轉入主持兩個提攜我的貴人，其他一些不搭嘎不著邊的，我也不會去邀請。」

徐新洋婚禮費用粗估約300萬，幾乎由徐乃麟一手包辦，「你想這一桌菜，台北都是4萬上下，光酒席一桌就要加起來就要100萬多啦」，但他認為這是作為父親的責任，兒女能自己負責的就不會去干涉，他也強調女兒和兒子的婚禮規格一視同仁，絕對不會厚此薄彼。徐乃麟老婆經營烘焙坊，近日雞蛋爆出食安問題，他說對烘焙坊影響不大，「因為我們用的都是本地雞蛋，獨家配合，就貴個一兩塊。」他直言雞蛋有食安問題「真的滿離譜」，「如果連這都把關不好，我們還能有什麼期待？」

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