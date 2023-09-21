快訊

高虹安清理戰場？「和解之神」出手侵權案 貪汙案還有硬仗

乙武洋匡穿短袖遭嗆「噁心」 PO裸身照霸氣回擊「這就是我的身體」

最挺烏克蘭的波蘭，為何撕破臉？糧食與砲彈的援助兩難

長子徐新洋23日舉行婚禮 徐乃麟曝這些大咖會來

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
徐乃麟出席廚餘機產品發表會。記者吳致碩／攝影
徐乃麟出席廚餘機產品發表會。記者吳致碩／攝影

徐乃麟長子徐新洋23日即將在美福飯店和愛情長跑多年的俄籍女友Soa（宋蕊安）完婚，徐乃麟今出席廚餘機發表記者會，他說遠在俄國的親家已經抵台，且婚禮也會結合俄羅斯傳統風俗，媳婦Soa會在婚禮上和爸爸跳舞，他有過辦婚禮嫁女兒的經驗，這次娶媳婦老神在在，他也邀請圈內好友方芳芳和胡瓜出席婚宴，一起見證兒子的幸福時刻。

兒子即將成家，他坦言當然希望盡快抱孫，「像我女兒28歲結婚，29歲生小孩，也不算早了，趁現在我們體力可以能幫忙帶，不然一年一年過很快，將來變高齡產婦反而麻煩。」他雖是圈內大哥，但不喜歡亂丟紅色炸彈，「就是和我有合作過的，像是熊熊和瑤瑤，曾國城，還有瓜哥和方芳芳，就是我轉入主持兩個提攜我的貴人，其他一些不搭嘎不著邊的，我也不會去邀請。」

徐新洋婚禮費用粗估約300萬，幾乎由徐乃麟一手包辦，「你想這一桌菜，台北都是4萬上下，光酒席一桌就要加起來就要100萬多啦」，但他認為這是作為父親的責任，兒女能自己負責的就不會去干涉，他也強調女兒和兒子的婚禮規格一視同仁，絕對不會厚此薄彼。徐乃麟老婆經營烘焙坊，近日雞蛋爆出食安問題，他說對烘焙坊影響不大，「因為我們用的都是本地雞蛋，獨家配合，就貴個一兩塊。」他直言雞蛋有食安問題「真的滿離譜」，「如果連這都把關不好，我們還能有什麼期待？」

相關新聞

長子徐新洋23日舉行婚禮 徐乃麟曝這些大咖會來

徐乃麟長子徐新洋23日即將在美福飯店和愛情長跑多年的俄籍女友Soa（宋蕊安）完婚，徐乃麟今出席廚餘機發表記者會，他說遠在...

獨／袁惟仁12年前隨手一筆 如今烙印在18歲女兒手上

袁惟仁12年前在紙上畫了一隻蚊子的臉，如今成了女兒袁融手上的刺青，袁融說，「他從來沒幫過我作業，這是唯一的一次，對我來說...

唐玲胃癌末期遭網酸「刷存在感」 怒嗆：有什麼毛病？

47歲女星唐玲，2019年罹患胃癌4期，癌細胞甚至轉移至卵巢，只能忍痛摘除子宮跟卵巢，但她日前出現奇蹟，導致胃癌成因的幽...

何如芸遭摩托車撞、國道爆胎 驚吐玻璃心：一碰就碎！

何如芸在臉書上發文驚曝接連車禍，在去錄影途中，被一輛摩托車撞上車的右前門，「撞擊聲音很大，我嚇傻了⋯⋯」幸好助理冷靜處理...

紀寶如關懷長者見一次就揪心 淚崩「下一秒不認得我」

紀寶如、向娃、洪毛與台灣優質生命協會攜手獻愛心，在國際失智症日（21日）前夕，日前到台北市萬華區關懷蝸居長者發送保健食品...

猥瑣阿伯下半身「緊緊貼過來」 女星一動作嚇跑對方

舞蹈老師KIMIKO(林睿君)身材火辣，她剛在臉書透露下午去繳費，竟有個阿伯刻意將下半身緊緊貼過來，她機警拿出大袋子將兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦