李奧納多狄卡皮歐新女友是25歲的她！愛火能燒多久？
永遠的單身漢李奧納多狄卡皮歐，在上一任女友卡蜜拉莫隆尼滿25歲以後就跟她分手，之後這一年多來先後和不同的年輕美女跑趴同樂，還被傳與名模吉吉哈蒂德曖昧許久，雖然吉吉有女兒，又已經27歲，兩人若即若離的關係卻撐了好幾個月，直到最近李奧納多才被25歲的義大利超模維多莉亞伽里蒂征服，連他的友人都稱他為她深深著迷。
就算李奧納多狄卡皮歐很少對外公開招認有女友，這回也不例外，維多莉亞已經獲全球媒體封為「李奧納多的新女友」，英國「每日郵報」稱兩人至少約會了兩個月，近日還在西班牙伊比薩島的夜店親吻，而李奧納多完全被維多莉亞迷住，維多莉亞已被定義是他的「女友」。
「每日郵報」報導指李奧納多狄卡皮歐在今年夏天與維多莉亞度過許多時光，雖然他的身旁永遠少不了年輕美女，對於維多莉亞的態度很明顯比其他人認真很多，就連他身旁的哥兒們都在討論，懷疑他有可能為了維多莉亞揮別以往風流花心的作風。
不過，卡蜜拉莫隆尼與他交往的那幾年，他也曾經被推測會為了她而終結單身，最後還是等她滿了25歲就說再見，維多莉亞大概不太可能是他遊戲人間多時之後，宣告退出情場的那位真命天女，各方只好奇，她現在已經25歲，彼此還剩多少甜蜜的時光？
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