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恭喜！胡宇威7月紐約登記結婚 陳庭妮正式升格人妻

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
胡宇威今出席三立華視「我們這一攤」記者會。記者沈昱嘉／攝影
胡宇威今出席三立華視「我們這一攤」記者會。記者沈昱嘉／攝影

胡宇威今出席三立華視「我們這一攤」記者會，他去年初向陳庭妮求婚成功，他今在記者會上透露兩人7月在美國紐約登記結婚，陳庭妮升格變成胡太太，至於台灣要何時登記？胡宇威表示還沒有計劃，目前也還在找婚禮場地，因為希望辦戶外婚禮，所以難度頗高。

由三立都會台、華視聯手日本極東電視台聯手打造的全新實境綜藝節目「我們這一攤」，即將於9/2(六)登場，是台灣電視史上首檔跨國實境節目，更是唯一走遍全台各夜市擺攤的大型綜藝。三位主持人王彩樺、胡宇威、夏和熙跑遍台灣十個夜市，甚至跨國到日本去擺攤，他們自行研發10多種台灣創意小吃，完全深入夜市生活。9月2日起每周六晚間10點三立都會台30頻道，9月9日起每周六晚間8點華視主頻，還可以看三立台灣台29頻道，還有串流平台 中華電信MOD、Hami Video影劇館、Singtel、Line TV也有播出。

胡宇威已經和陳庭妮在紐約登記結婚。圖／摘自臉書
胡宇威已經和陳庭妮在紐約登記結婚。圖／摘自臉書

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