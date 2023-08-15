又這麼巧？粉絲直擊Lisa同框緋聞男友「現身候機室」

BLACKPINK的LISA和LVMH集團執行長貝爾納阿爾諾（Bernard Arnault）三兒子弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）緋聞甚囂塵上，兩人多次被直擊一起吃飯、共同景點打卡，最近又被偷拍到一起出現在私人飛機候機室，交情之好多少已經讓粉絲們心理有數。

偷拍網友分享，LISA和緋聞男友坐在候機室角落，兩人沒刻意遮掩，多數時間都在低頭滑手機，也沒交談，更無親密互動。一旁隨行的包括經紀人、保全等，其實也並非他們獨處。

現在比起緋聞真假，更多網友熱烈討論LISA和首富之子是否相配。弗雷德里克阿爾諾本來就是BLACKPINK的粉絲，動用身邊資源追星，本來就更容易接近偶像。而且在粉絲看來，更多時間是他配合LISA的行程，一個是世界頂級偶像，另一個是世界精品富豪家族，兩人皆是金字塔頂端人物，能成為頂級CP也不失為美事一樁。

udn討論區