國內困境多／受暴後重新自立 最短需2年

受暴者要脫離原本暴力環境到重新接觸到正常生活，動輒以「年」計算，最短也需要二年，勵馨基金會執行長王玥好指出，國內的中長期庇護資源需要更廣泛設置，才有辦法幫助受暴者有餘力邁向自立生活。

王玥好說，國內的受暴者大多是婦女，受不了家暴，希望斷開婚姻關係，受暴婦第一個就得面對經濟以及居住問題。她觀察服務個案，至少須要有二至三年準備，如果準備不足，一回到社會將淪為中低收入戶，長時間仰賴社福資源過活。

勵馨基金會林口服務中心主任李玉華說，受暴婦女選擇自立生活，等於進入「長期抗戰」，依序必須申請保護令、進行離婚訴訟、監護權訴訟，法律過程相當冗長，且須奔波法庭，還要張羅孩童轉學問題，工作常難以為繼，若庇護時間受限，恐讓婦女陷入更多壓力。

國內的庇護資源分為可居住數周至數月的「緊急短期庇護」，數月至一年的「中長期庇護」。勵馨基金會倡議，政府應提供第三階段「自立住宅」，讓受暴婦女有二至三年時間籌備財務、解決債務、求職、孩子監護權等，準備自立生活。

婦權律師王如玄表示，部分婦女離開丈夫財務驟然陷入困境，夫妻剩餘財產分配請求權訴訟從開始到勝訴，平均須花費五至十年時間；高壓權控類型的個案，則因過程中二人歷經分合，親友、旁人久了也會累，讓個案支持系統更加薄弱。