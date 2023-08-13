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兩岸觀光 業者籲解除禁團令

聯合報／ 記者楊正海王燕華江婉儀陳敬丰周湘芸／連線報導
疫後邊境解封，國內不少景點可看到國際觀光客，但百萬陸客目標挑戰仍大 。記者曾原信／攝影
疫後邊境解封，國內不少景點可看到國際觀光客，但百萬陸客目標挑戰仍大 。記者曾原信／攝影

中國大陸在疫情後開放第三批出境旅遊業務，仍未包含台灣，台灣旅遊業者認為，是我方不願釋出善意，兩岸才僵持不下，這樣只是在懲罰業者。他們今年六月向政府陳情無下文，正醞釀向中央抗議爭取開放，業界最近將會商決定。

知情業者透露，今年五月底在台中開「台灣觀光產業領導人餐會」，各縣市旅行公會、精品業、導遊、遊覽車等指標性公協會主要代表人都到場，對兩岸旅遊遲不開放相當不滿，原本要直接抗議，但後來決議「先陳（情）再抗（爭）」，先向府、院、交通部陳情。

他說，現場擬定三大訴求，包括恢復開放台灣民眾赴大陸團體旅遊與參訪；恢復大陸民眾來台觀光、參訪；恢復到疫情前小三通與平潭船班數。六月七日陳情書已交給交通部觀光局，預計本月底再開會。

行政院長陳建仁前天宣布，將優先恢復旅居中國大陸以外地區的陸客來台觀光，引發關注。旅遊業者分析，過去旅外大陸旅客來台每年約有八萬至十萬人，占整體市場百分之○點八，整體市場量不大；另有旅外大陸人士表示，若台灣政府遲遲不開放，這些觀光財恐都會流失到日韓。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，疫情前，旅外大陸旅客來台每年約八萬至十萬人，儘管整體市場量不大，但也算善意的訊息，希望至少我方能先解除禁團令，再者是大陸跟著開放。

新北旅館公會理事長曾美絹批中央「脱褲子放屁」，目前來台灣的南韓、越南團客較多但數量有限，日本客很少，國旅數量也開始減少，因民眾都出國了，台灣觀光業很慘，中央的陸客政策根本有問題。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐說，觀光業在疫情前就有受兩岸政治影響，這三年很辛苦，好不容易撐過去，正希望振興，若有人發動抗爭，各縣市業者都會響應。

交通部觀光局表示，旅居海外大陸人士本就屬於原本規畫的一百萬陸客來台人數額度，對於海外觀光行銷宣傳活動也會觸及大陸人士，後續將增加對其已開放來台的訊息露出。目前外國旅客來台踴躍，年底六百萬人次目標有信心達成。

陸客 觀光 交通部 觀光局

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