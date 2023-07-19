禁師生戀 擬以成年區分

行政院通過「性平三法」修正草案，明定禁止校長或教職員不得與學生發展「有違專業倫理之關係」（師生戀），情節嚴重可由性平會處以終身解聘，但應否限定未成年學生，引發討論。行政院長陳建仁昨天在立法院答詢，性騷擾定義可在立法院相關委員會審查時討論，他認為應朝禁止未成年師生戀方向走。

教育部長潘文忠答詢表示，校園內確曾發生違反教師專業倫理現象，過去僅規範在「校園性侵、性騷、性霸凌防治準則」內，這次修法特別提升到法的層次；教育部後續會邀專家學者、團體及學校，就專業倫理準則深入討論，「成年和未成年」會是一個審慎思考的分際；順利通過修法後，會提供更深入的樣態指引給學校參考，在執行上較有客觀依據。

教育部學務司長吳林輝受訪表示，考量未成年學生在身心發展、認知成熟度仍不足，將以嚴格標準看待，因此學校校長、教職員工不可對未成年學生發展親密關係。他說，親密關係是指超乎師生原本互動而有私底下關係的發展，包括談感情或有更進一步關係都是不適宜的。

至於成年學生，吳林輝表示會以「是不是有權勢關係」為判斷要件，也就是若有教學、輔導、論文指導、訓練等涉及評分，具權勢關係時，即使是成年學生，也不能發展跟性與性別有關的行為或關係，「我們怕有人濫用權力，怕學生處於不利地位被強迫而敢怒不敢言。」若無權勢關係，包括教師上學期授課、這學期沒有或已轉往不同學校服務，就沒這個問題。

民進黨立委林宜瑾昨質詢，她提的修法版本是全面禁止老師和未成年學生談師生戀，老師與未成年學生存在多重權力不對等關係，必須受約束。她說，無法期待與未成年學生發展戀情的老師能公平公正對待每個學生，且教師利用教學專業及被學生信賴而逞私慾，無論是與學生發展成戀情或性愛關係，都是相當失格的行為。

國民黨立委游毓蘭質詢說，不是很贊成用年齡分別師生戀，世新性別研究所教授羅燦英的研究指出，師生戀會是在權力不對等情況下形成，和大家說的妨害自由戀愛完全不同。她說，未來逐條討論時，教育部應做詳細說明，她認為不是一輩子禁止師生戀愛，而是因為師生權力不對等，在有師生關係下不合適。