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被點名帶頭鼓譟、倒讚侯友宜 他現身回應：國民黨人怎不出來比讚？

聯合新聞網／ 綜合報導
前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢716在總統府前凱道舉行「公平正義救台灣」活動，國民黨總統參選人侯友宜（中）帶著國民黨立委出席，他致詞時，台下民眾傳出多次噓聲，在台下倒讚此起彼落，場面頓時有些尷尬，而侯友宜則持續維持笑容繼續演說。 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢716在總統府前凱道舉行「公平正義救台灣」活動，國民黨總統參選人侯友宜（中）帶著國民黨立委出席，他致詞時，台下民眾傳出多次噓聲，在台下倒讚此起彼落，場面頓時有些尷尬，而侯友宜則持續維持笑容繼續演說。 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

國民黨總統參選人侯友宜本月16日到凱道參加「公平正義救台灣」活動，在台上致詞時挨批講太久又沒講到重點，因此台下民眾傳出多次噓聲、倒讚此起彼落。國民黨籍新北市議員陳偉杰發現民眾黨中央委員張凱鈞混在人群中帶頭比倒讚，質疑整場活動變成民眾黨造勢、批鬥對手大會。對此，張凱鈞在臉書回應表示，「難道我要在底下幫忙比讚嗎？」、「講得好的大家就拍手，講不好的就是被噓，跟什麼黨派完全沒有關係」。

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢本月16日在總統府前凱道舉行「公平正義救台灣」活動，鴻海創辦人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲都出席。期間輪到侯友宜上台說話時，台下民眾不斷傳出噓聲、比倒讚，還有人拿出手機大喇喇的秀出「沒選上 你新北市長要不要下台」的字樣。當天也在活動現場的藍營議員陳偉杰痛批，「公民運動已變調，民眾黨中央委員帶頭比倒讚模糊活動主軸」。

陳偉杰表示，若計算致詞時間，從開始說話到致詞結束，侯市長致詞時間約10分47秒，柯文哲主席則是11分16秒。他說，侯友宜的致詞時間不僅比柯文哲短了29秒，且比起民眾黨團，國民黨參加的眾多民代中也沒有任何一個人上台致詞，就是希望不要成為某個政黨的造勢大會。然而從媒體當天捕捉到的畫面可發現，民眾黨中央委員張凱鈞在侯市長致詞時，混在人群中帶頭比倒讚，並吆喝柯粉群起效尤，「如此毫無民主風度、且魚目混珠方式，就是讓活動失焦的元兇」。

面對陳偉杰的批評，張凱鈞也在臉書發文說，當天他是自發性的參加遊行活動，不僅身邊沒有任何民眾黨的朋友同行，身上也沒配戴任何民眾黨的識別物，「我跟著鄉民來看熱鬧，卻被說的是我帶頭比倒讚」。張凱鈞認為，國民黨被現場民眾比倒讚的原因，「就是國民黨監督執政黨八年了」、「國會第二大黨，你們做了什麼？現在說『#整組壞了了』、『#整組換我來做』、『#侯友宜好好做』，民眾才開始噓並喊出過去八年『#歲月靜好』」。

張凱鈞不解表示，「難道我要在底下幫忙比讚嗎？怎麼國民黨的人沒有出來比讚呢？」。他認為716遊行當天就是一場正正當當毫無造勢的公民運動，「現場完全都是民眾自發性的反應，講得好的大家就拍手，講不好的就是被噓，跟什麼黨派完全沒有關係」。他更呼籲國民黨「不要學民進黨，解決不了問題，就檢討提出問題的人」。

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