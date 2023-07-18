被點名帶頭鼓譟、倒讚侯友宜 他現身回應：國民黨人怎不出來比讚？

國民黨總統參選人侯友宜本月16日到凱道參加「公平正義救台灣」活動，在台上致詞時挨批講太久又沒講到重點，因此台下民眾傳出多次噓聲、倒讚此起彼落。國民黨籍新北市議員陳偉杰發現，民眾黨中央委員張凱鈞混在人群中帶頭比倒讚，質疑整場活動變成民眾黨造勢、批鬥對手大會。對此，張凱鈞在臉書回應表示，「難道我要在底下幫忙比讚嗎？」、「講得好的大家就拍手，講不好的就是被噓，跟什麼黨派完全沒有關係」。

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢本月16日在總統府前凱道舉行「公平正義救台灣」活動，鴻海創辦人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲都出席。期間輪到侯友宜上台說話時，台下民眾不斷傳出噓聲、比倒讚，還有人拿出手機大喇喇的秀出「沒選上 你新北市長要不要下台」的字樣。當天也在活動現場的藍營議員陳偉杰痛批，「公民運動已變調，民眾黨中央委員帶頭比倒讚模糊活動主軸」。

陳偉杰表示，若計算致詞時間，從開始說話到致詞結束，侯市長致詞時間約10分47秒，柯文哲主席則是11分16秒。他說，侯友宜的致詞時間不僅比柯文哲短了29秒，且比起民眾黨團，國民黨參加的眾多民代中也沒有任何一個人上台致詞，就是希望不要成為某個政黨的造勢大會。然而從媒體當天捕捉到的畫面可發現，民眾黨中央委員張凱鈞在侯市長致詞時，混在人群中帶頭比倒讚，並吆喝柯粉群起效尤，「如此毫無民主風度、且魚目混珠方式，就是讓活動失焦的元兇」。

面對陳偉杰的批評，張凱鈞也在臉書發文說，當天他是自發性的參加遊行活動，不僅身邊沒有任何民眾黨的朋友同行，身上也沒配戴任何民眾黨的識別物，「我跟著鄉民來看熱鬧，卻被說的是我帶頭比倒讚」。張凱鈞認為，國民黨被現場民眾比倒讚的原因，「就是國民黨監督執政黨八年了」、「國會第二大黨，你們做了什麼？現在說『#整組壞了了』、『#整組換我來做』、『#侯友宜好好做』，民眾才開始噓並喊出過去八年『#歲月靜好』」。

張凱鈞不解表示，「難道我要在底下幫忙比讚嗎？怎麼國民黨的人沒有出來比讚呢？」。他認為716遊行當天就是一場正正當當毫無造勢的公民運動，「現場完全都是民眾自發性的反應，講得好的大家就拍手，講不好的就是被噓，跟什麼黨派完全沒有關係」。他更呼籲國民黨「不要學民進黨，解決不了問題，就檢討提出問題的人」。