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肯定布林肯訪陸 拜登：美中關係走在正確道路上

聯合報／ 編譯徐榆涵、張聲肇／綜合報導
美國總統拜登讚揚國務卿布林肯出訪北京的成果。（路透）
美國總統拜登讚揚國務卿布林肯出訪北京的成果。（路透）

美國國務卿布林肯十九日在北京與中國國家主席習近平展開會談，對此，美國總統拜登讚揚布林肯，並認為美中關係正走在「正確的道路上」。

拜登十九日在訪問加州時向記者表示，「他（布林肯）做了很多」，「我們正走在正確的道路上」。當被問及他是否覺得美國取得進展時，拜登回應，「我不是感覺到而已，你們都知道有進展。你們不該這樣問，應該要問有多少進展」。

拜登未說明布林肯此行所達成的實質成果，只說他透過白宮國安顧問蘇利文與布林肯保持聯絡。

布林肯在十八日前往北京進行兩天訪問，成為五年來首位訪問中國的美國國務卿，也是自拜登二○二一年一月上任以來，訪中的最高層級美國政府官員。

華爾街日報十九日報導，習近平會見布林肯卅五分鐘，雖無重大突破，但雙方都同意阻止關係惡化，中國的一大動機是經濟欠佳，也期盼在十一月美國主辦ＡＰＥＣ峰會上，舉行盛大的拜習會。

「中國與全球化智庫」副主任高志凱說，布林肯訪中是「往正確方向肯定的一步」，可降低美中關係緊張，兼具管理風險之效；他也說，布林肯會見習近平更顯示兩國領導人很認真看待年底前面對面會談，若拜習會開得成，說不定可以「重新設定兩國關係的總方向。」

美國官員十九日向記者透露，俄羅斯在烏克蘭的戰役、北韓和台灣議題都是布林肯與習近平討論的話題之一。兩國在許多問題上仍意見分歧，在恢復兩國軍事接觸上仍未取得進展，但布林肯說，兩人一致認為有必要穩定兩國關係。

華盛頓郵報報導，布林肯之後，緊接著預計訪中的美方高層包括財政部長葉倫、商務部長雷蒙多和白宮氣候變遷特使柯瑞，重中之重當然是十一月在舊金山舉行的ＡＰＥＣ峰會，場邊能否安排拜登與習近平會談。

上海復旦大學美國研究中心的國際關係學者沈丁立表示，去年底在峇里島的習拜會是兩國關係的第一次融冰，習布會則是第二次融冰，但美中關係「還是很冷」。他希望，年底在舊金山的習拜會若成行，兩國關係或可進一步升溫。

沈丁立說，即便在最棘手的台灣問題上，只要美國明確不支持台獨，美中兩國都有迴旋和合作的空間，因為中國也不急著馬上統一或武統台灣。

美國 布林肯 美中關係 拜登 習近平

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