吳東進 讓出一席卻輸全局

新光金經營權大戰落幕，原本兩派在股東會前協商，由吳東進派取得六席，洪士琪派取得九席，也就是吳東進在董事會能有三分之一強，不過據了解，吳東進在最後一刻決定顧全大局，讓對方揮灑空間更大，讓出一席董事，不料卻導致洪士琪派因此拿到三分之二門檻，連董事長人選都不按牌理出牌，讓吳東進大吃悶虧。

這場面讓不少金融界人士不禁感慨，商場無兄弟，商場就是戰場，也讓身歷其境的人，都上了一課。

這次以洪士琪派與吳東進派拿到股權來看，雙方原本都預料，不會有人拿到三分之二，也因此，在股東會前，兩派有初步共識，以六比九作為最終結局，也就是吳東進派取得五席董事，加上一席獨董，洪士琪派則拿七席董事，加二席獨董。

這次委託書徵求，洪士琪派有台新金董事長吳東亮在背後支持，不僅在三大民間通路取得優勢，加上營造新光金營運不佳，號召大股東改革的口號，可以說一呼百應，讓洪士琪派拿到意想不到的委託書數量，即使尋求外資支持成果沒有想像中好，但仍改變不了洪士琪派掌握六成以上股權的實力。

雙方在選舉前協調席次時，除了吳東進讓出一席，吳東進派也多次對外表達，保險局前局長魏寶生是兩派的共識，吳東進也期望讓出一席的善意，能換來選後共同協調經營階層的回饋，當中包括昨日請辭的新光金控總經理吳欣儒，以及幾位子公司的重要主管。

不過，洪士琪派發動攻勢，直接輾壓吳東進派，首先在配票上，洪士琪派的自然人董事陳淮舟取得一般董事最高票，依過往配票經驗，拿到最高票者，通常就是董事長第一人選，反觀魏寶生，並未擠入前三大高票名單。其次洪士琪派的獨立董事陳彥希，取得所有董事最高票，代表陳彥希將有權召開董事會推選董事長，顯示洪士琪派鐵了心，當天一定要選出董事長。

熟知內情人士表示，吳東進著眼於改選後的董事會及未來營運人事布局，希望能有時間及空間進行協商，願意讓出一席成就對方大業，沒想到卻因此輸掉全盤，實在始料未及。