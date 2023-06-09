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聲音照相執法 全台僅124套

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

改裝車噪音引發民怨，環保署自二○二一年起啟用聲音照相科技執法，截至今年四月，全台共有一廿四套設備、開罰逾五千件，不過對比各縣市的改裝車噪音熱點，聲音照相科技執法顯然不足。

對此，環保署表示，回應各界增設布設點需求，預計二○二六年全台將合計設置三○六套設備。

環保署空保處長蔡孟裕表示，全台已有廿一縣市啟動科技執法，聲音照相設備共一二四套，限速時速五十公里以下者，八十六分貝；五十至七十以下者，九十分貝。自去年一月至今年四月，地方已開罰五一三七件，通知到檢六六二四件。

蔡孟裕說明，執法地點集中六大都會區，其中開罰最多為新北市，設置廿九處，共開罰一五一○件，其次是台北市一四七五件、台中市四六四件。

蔡孟裕說，為加強地方執法量能及回應民眾期待，預計二○二六年可達全台規畫需求的三○六套。另也有向各地方政府呼籲盡量設置移動式，而非固定式，避免有心人士刻意避開設置設備路段；移動式設備僅需一人看管，不會動用太多人力，也能有效執法。

環保署 科技執法

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