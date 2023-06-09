改裝車夜炸 「酷刑難眠」

改裝車噪音「炸街」民怨四起，家住北市環河快速道路的李先生有切身之痛，凌晨常是他和家人最痛點，改裝車常在凌晨三、四點在環快道路狂飆「試車」，呼嘯聲猶如利刃刮過耳膜，居民常嚇到驚醒，李家九十多歲癌末阿嬤也不得安寧，半夜無法好好入睡就像凌遲酷刑，真的「生不如死」。

李先生說，他多次打一九九九檢舉、寫信給市長信箱、向民代陳情都無法改善，因員警到場稽查時，改裝車早就急馳而過，聽得到、抓不到，好幾年都無法改善，成為「都市之瘤」。

台中市舊縣區因路幅寬廣筆直，周末深夜淪為改裝車天堂。今年除夕夜，四輛轎車深夜在清水地區飆車，巨大噪音讓居民無法入睡，驚動台中市警局長李文章到場坐鎮抓車。周姓住戶說，臨港路、民族路、中清路等常有噪音車出沒，附近居民早練就「聽到噪音車先打電話報警、持手機錄影蒐證」標準動作，接著將影片交給派出所，警民合作達到效果。

筆直寬敞的新竹縣西濱公路，更是改裝車的試車場， 當地尚義里長曾福說，改裝車深夜的噪音像大砲一樣「砰砰砰」，不斷在西濱來回奔馳，加上共振、共鳴現象，車輛經過鳳鼻隧道集音後，噪音更嚴重。

誇張的是，兩家車行看準商機，把店開在附近，改裝後直接上西濱「試車」，民眾叫苦，盼爭取固定式聲音照相廿四小時取締。

台三線苗栗段常有居民反映改裝車或重機噪音吵人，假日更是成群結隊飆車，八十七歲劉姓老太太住在獅潭鄉台三線旁，她說，白天須緊關門窗，但有時還是擋不住，在客廳聊天常因此中斷，睡午覺床會震動，警方有重點執法，改善仍有限。

苗栗縣府在沿線設置二處固定式聲音照相，今年以來取締七百件，另一組移動式聲音照相機動取締二九三件，最高噪音一○八點一分貝。縣長鍾東錦說，噪音超標開罰根本不痛不癢，欠缺嚇阻力，但噪音危害又是居民切身大問題，要求環保局量測噪音，縣府據以爭取補助，以獅潭、三灣沿線影響嚴重的路段優先補助氣密窗，減少噪音。