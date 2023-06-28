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「我們不要就這樣算了」台灣掀#MeToo浪潮 5大APP幫你應對性騷保護自己

遠見／ 文 / 郭宇璇
台灣掀起#metoo浪潮，國內外團隊已開發不少手機APP，可以協助他們在萬一遇到性騷擾或者性侵時全身而退。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照
台灣掀起#metoo浪潮，國內外團隊已開發不少手機APP，可以協助他們在萬一遇到性騷擾或者性侵時全身而退。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照

「我們不要就這樣算了，好不好？」台劇《人選之人—造浪者》中講述職場性騷擾的劇情與台詞引起大眾共鳴，也在台灣掀起#metoo浪潮。除了有愈來愈多人勇敢說出曾受到的傷害，更引起許多父母焦慮討論，該讓孩子如何學保護自己，來防範憾事？其實，國內外團隊已開發不少手機APP，可以協助他們在萬一遇到性騷擾或者性侵時全身而退。以下是5個優質App，上班族可備好；爸媽們也請轉傳給孩子，及時阻止壞事發生。

metoo運動席捲，許多人心疼這麼多身邊的人受害，也興起一波有沒有科技工具可以幫助自己的討論。也許你我都曾有這樣的經驗：參加公司聚餐，在過程中覺得主管或同事酒後「怪怪的」，卻不知如何脫身；搭著擁擠的公車通勤上班，時時留意著身旁的人手放在哪裡、是否靠得太近；夜晚加班準備回家時，不幸遇上愛慕同事「勾勾纏」等。以下將介紹五個在遇到性騷擾時能使用的APP。

北市警政：台灣版「Digi Police」，並提供多種守護安全功能

北市警政參考Digi Police做法，並提供附近安心據點列表。取自Google Play商店官網
北市警政參考Digi Police做法，並提供附近安心據點列表。取自Google Play商店官網

台北市政府警察局開發的APP「北市警政」，參考前述提及的日本Digi Police APP做法，在APP中加入求救鈴和跑馬燈功能。求救鈴能藉由尖銳鈴聲嚇阻對方、並尋求他人協助；在跑馬燈功能中，除了預設訊息外，也可自行設定跑馬燈內容。此外，「守護安全」功能中，也提供與警方簽約的「安心據點」列表。若民眾遇到可疑人士，可至附近的安心據點尋求幫助。

bSafe：在獨自回家的時刻，遠端召喚親友陪伴

獨自夜歸的人們能使用bSafe與親友保持聯繫。取自app store官網
獨自夜歸的人們能使用bSafe與親友保持聯繫。取自app store官網

來自挪威的bSafe，創辦人曾遭受性侵，因此與父親共同創設這款防範危險的App，幫助獨自夜歸的人們保護自己。這款App的特色是，即使手機放在口袋或背包裡，使用者也能透過觸摸或語音啟用SOS功能，通知已加入「守護者（guardians）」名單的親友們。當SOS功能開啟後，手機將自動錄音及錄影，並將檔案傳送給親友。此外，也可開啟「跟著我（follow me）」功能，讓親友能隨時掌握使用者的行蹤，在使用者安全回家後，親友也會收到通知。

uSafeUS：「我朋友出意外，先走了！」假電話助巧妙脫身

uSafeUS能幫助人們巧妙離開不舒服的社交場合。取自app store官網
uSafeUS能幫助人們巧妙離開不舒服的社交場合。取自app store官網

如果在不熟悉的場合，感覺氣氛不舒服，需要開溜時該怎麼辦？uSafeUS正是為此而生。「學生不斷告訴我們，他們確實需要透過謹慎的方式讓自己擺脫困境，」協助開發此APP的美國新罕布夏大學（University of New Hampshire）教授Sharyn Potter表示，許多學生不敢在感覺有異時大聲求救，只希望能不動聲色地離開現場。

因此只要開啟uSafeUS的「該離開了（Time to Leave）」功能後，APP會在使用者設定的時間發送假電話或簡訊通知，讓使用者能佯裝親友遇到緊急狀況，需要立即離開。「天使飲料（Angel Drink）」功能則是將求救訊息偽裝成飲料菜單，讓使用者能在點餐時展示手機畫面，與服務員求救。

Digi Police：透過警報器、跑馬燈，用手機擊退色狼

Digi Police以警報器和跑馬燈擊退騷擾者。取自app store官網
Digi Police以警報器和跑馬燈擊退騷擾者。取自app store官網

Digi Police為日本東京警視廳開發的APP，數年前因日本偶像團體NGT48成員山口真帆遇襲，而使此APP爆紅。當使用者受到騷擾時，只要按下「擊退騷擾者」按鈕，APP就會大聲發出「請停止！」的人聲警示；若不希望大聲張揚，也可在螢幕中顯示「遇到色狼，請幫幫我。」之跑馬燈訊息，無聲與他人求救，適合用於人多擁擠的大眾運輸或公共場合中。

110視訊報案：即時傳送現場定位與影像報案

110視訊報案提供視訊與文字訊息兩種報案方式。取自app store官網
110視訊報案提供視訊與文字訊息兩種報案方式。取自app store官網

遇到警急狀況時，除了播打110報案，也可透過警政署開發的「110視訊報案」APP一鍵快速報案，並同時傳送定位、影像與聲音。若使用者不方便說話，也可使用「文字對談」功能，傳送「我很危險，無法發出聲音。」等預設或自訂訊息。不過此APP須使用網路，若在網路較差的偏遠地區，仍建議使用110電話報案。

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（本文出自2023.06.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

性騷擾 MeToo APP 性侵

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